Er betrog auch die Band Eluveitie

Ein Betrüger wurde kürzlich von der Winterthurer Staatsanwaltschaft per Strafbefehl verurteilt. Die Taten sind schon einige Jahre her, und sie betrafen auch die bekannte Folk-Metal-Band Eluveitie aus Winterthur. Diese bestellte über einen Zürcher Unternehmer im Jahr 2014 rund 500 Holzcover für Mobiltelefone.

Die Band überwies dem Mann mehrere Tausend Franken mit dem Auftrag, die Holzcover in China zu bestellen und in die Schweiz einzuführen. Doch der Mann behielt das Geld und tätigte damit eigene Bestellungen für sein Unternehmen. Die Band blieb offenbar bis jetzt auf dem Verlust sitzen.

Website gefälscht

In anderen Fällen ging er gleich vor. Tatsächlich hatte er zwar Kontakt zu Händlern in China, doch bestellte er dort jeweils nicht jene Waren, die er als Zwischenhändler sollte. In einem Fall liess es sich den Kauf von 2400 Uhren und 800 Flaschen unklaren Inhalts für 24’352 Franken per Vorauskasse bezahlen – auch hier steht der Käufer bis heute mit offenen Forderungen da. In diesem Fall legte der Betrüger zudem einiges an krimineller Energie an den Tag. Er fälschte eigens eine Website und registrierte eine falsche Email-Adresse, damit der Betrug nicht sofort aufflog.

Dies und eine Vorstrafe aus dem Jahr 2017 reichten der Winterthurer Staatsanwaltschaft nun, eine teilbedingte Geldstrafe gegen den Mann zu verhängen. Er wurde zu 90 Tagessätzen à 60 Franken verurteilt und muss die Hälfte des Betrags sofort bezahlen, für den Rest gilt eine relativ hohe Probezeit von vier Jahren. Zur Strafe hinzu kam zudem ein weiteres Delikt: Im vergangenen Jahr wurde der Mann auf dem Simplonpass angehalten – er war ohne gültigen Ausweis unterwegs.