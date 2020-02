Er mags noch gar nicht richtig glauben: Sein Tresor soll wirklich leer sein?

Am Mittwoch wurde Yves Senn für kurze Zeit zu einem Medienereignis, oder genauer gesagt: sein Tresor im Garten. Die Pendlerzeitung «20 Minuten» hatte Wind davon bekommen, dass vor Senns Haus ein riesiger Tresor steht, der seit Jahrzehnten verschlossen ist und über dessen Inhalt Senn nur werweissen konnte. Liegen Goldbarren drin? Akten oder Aktien? Womöglich sogar eine Leiche? Die Story versprach Publikum, also schickte die Zeitung einen Panzerknacker mit Schweissausrüstung in Senns Garten, um das Geheimnis zu lüften. Senn selber liess es geschehen – als Statist.

Bijoutier und Onlinehändler

Wir trafen ihn kürzlich in seinem Geschäft in Winterthur an der Ecke Wülflinger-/Neuwiesenstrasse. Der 44-jährige Junggeselle handelt mit Uhren, Schmuck und Gold wie zuvor schon seine Mutter und sein Grossvater. Jahrzehntelang war das Geschäft im Einkaufszentrum Effimärt, vor fünf Jahren verlegte er es nach Winterthur. Rolex, IWC, Tissot, Pendulen und Plastikuhren von Swatch, Ketten und Klunker, Kitsch und Goldmünzen: Senn hat ein breites Angebot, das Meiste verkauft er via Internet. Das laufe recht gut, sagt er. Doch Pendulen und die früher stark gefragten Swatch-Uhren seien ziemlich passé. Dann aber zeigt er auch eine mehrere Tausend Franken teure Rolex, die er nun fotografieren und dann anbieten will. Senn scheint ein sehr zuverlässiger Online-Händler zu sein. Laut Ricardo hat er auf dieser Plattform mehr als 7000 Artikel verkauft, die Bewertungen der Kundschaft könnten nicht besser sein: 6000 sind postitiv, 5 neutral, keine negativ.

Politisch war er im Aufwind

In Winterthur kannte man Senn um 2000 als jungen Politiker, den der damalige Höhenflug der SVP in Ämter hob: sechs Jahre Schulpflege, zwei im Gemeinderat, sieben Jahre im Kantonsrat. 2014 war Schluss: «Ich hatte genug von der Politik gesehen, vieles wiederholte sich, ich wollte und musste mehr Zeit ins Geschäft investieren.» Vor zwei Jahren zog er auch von Winterthur weg, in ein Haus im thurgauischen Rickenbach, das er schon vor Jahren gekauft und zunächst vermietet hatte. Von seinem Haus aus sieht er eine Strassentafel des Nachbarorts Wil, und unmittelbar vor dem Haus steht eben jener mannshohe Tresor.

«Es war damals eine Spontanidee, diesen Tresor zu kaufen», erzählt Senn. «Ich sass mit einem Kollegen im Bloom beim Bier, da sahen wir dieses Angebot auf Ricardo. Was könnte da drin sein, fragten wir uns und boten einen Franken.» Niemand bot mehr, die beiden bekamen den Zuschlag. Sie organisierten für den fünf Tonnen schweren Tresor einen Lastwagen mit Kran für den Transport vom Aargau in den Thurgau, Kosten 600 Franken. Als erstes Medium berichtete die Lokalzeitung über den ungewöhnlichen Gartenschmuck, dann war lange Pause. Bis vor einigen Tagen eine Radiostation nachzog und das Medienkarussell in Gang setzte. Gestern dann der Höhepunkt: Livebericht aus dem Garten in Rickenbach TG. Was ist drin im rostigen Tresor?

Bisher scheiterten alle

Zur Spannung trug bei, dass alle bisherigen Versuche, den Kasten zu knacken, erfolglos waren. Davon zeugen ein Bohrloch und die Spuren, wo ein Schmied sein Glück versucht hatte.

Doch am Mittwoch knackte ein Schweisser den Tresor und sein Geheimnis. Eine kleine Kamera, die reingeschoben wurde, zeigte: Der Tresor ist leer. Yves Senn, der sich vom plötzlichen Aktivismus in seinem Garten «etwas überrumpelt fühlte», wie er sagte, mag die Leere noch nicht ganz akzeptieren: «Es hat ja ein Tablar drin. Vielleicht liegt ja etwas drauf.» Er wird den Tresor also noch ein Weilchen behalten.