Erneut verdorbenes Fleisch gefunden

Der Skandal um den Bären in Wülflingen ist noch keinen Monat alt. Nun hat die Kantonspolizei Zürich in Winterthur bereits den nächsten Gammelfund gemacht. Nach einer Kontrolle in einem Restaurant im Bezirk Winterthur seien 150 Kilogramm Fleisch vernichtet worden, schreibt die Kapo. Das Fleisch sei in die Kehrichtverbrennungsanlage gebracht worden.

Bei der Kontrolle von 20 Restaurants und rund 90 Angestellten wurde zudem ein Mann verhaftet. Der 31-jährigen Mann aus Bosnien-Herzigowina soll gegen das Ausländerrecht verstossen haben. Auch sein Arbeitgeber wurde verzeigt. (gvb)