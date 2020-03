Erste Winterthurer Firma rechnet mit Millionenverlusten wegen des Coronavirus

Dass die Fallzahlen an Corona-Infektionen im Kanton Zürich laufend steigen, hat das lokale Gewerbe sowie international tätige Unternehmen in Alarmbereitschaft versetzt. Wie hart traf und trifft es die verschiedenen Branchen in Winterthur? Und wie reagieren sie? Eine Übersicht:

Als Erste und direkt spürten es die Industriekonzerne mit Fabriken in China. Nach einem vorläufigen Stillstand ist der Betrieb in den fünf Fabriken des Pumpenherstellers Sulzer Mitte Februar wieder angelaufen. Heute sind sie beinahe wieder voll ausgelastet. Doch normale Zustände herrschen längst nicht: Bei den Angestellten wird täglich die Temperatur gemessen. Sulzers Corona-Krisenstab koordiniert vom Winterthurer Hauptsitz aus. Dieser hat unter anderem ein Reiseverbot in Hochrisikogebiete verordnet und rechnet mit dem Schlimmsten. «In Winterthur wären wir darauf vorbereitet, dass sämtliche Mitarbeitenden von zu Hause aus arbeiten könnten», sagt ein Sprecher. Wie sehr die Corona-Krise auf Umsatz und Gewinn schlägt, könne man noch nicht abschätzen.

Anders beim Automobilzulieferer Autoneum. Dort rechnet man fürs Asiengeschäft mit einem Umsatzverlust von 25 Millionen Franken im ersten Quartal. In seinen acht temporär stillgelegten chinesischen Fabriken beschäftigt Autoneum 1800 Arbeiter. Auf Geschäftsreisen nach Italien, China, Südkorea und Japan verzichte man bis auf weiteres. Der Kompressorenhersteller Burckhardt Compression mit Hauptsitz in Oberwinterthur hat Homeoffice für ältere Angestellte verordnet und hält keine Sitzungen mehr mit mehr als 25 Personen ab.

Wenn irgendwie möglich, arbeitet derzeit auch das Personal des Versicherers Axa von zu Hause aus, ganz oder zeitweise, heisst es. Mit rund 3000 Angestellten ist die Axa in Winterthur der grösste private Arbeitgeber.

Auch in der Baubranche spürt man «Corona». Corti Bau aus Wülflingen musste zig interne und externe Firmenanlässe absagen und hat eine eigene Support&Info-Hotline eingerichtet. Auf personelle Engpässe, etwa durch das Ausreiseverbot aus Italien, steuere man aber nicht zu.

Wer zahlt bei Ausfällen?

Viele Firmen sind verunsichert. Laut dem Winterthurer Krankenversicherer Swica häufen sich die externen Anfragen, wer bei krankheitsbedingten Absenzen den Lohnausfall bezahlt. Die Antwort darauf hat die Swica inzwischen online aufgeschaltet: Anspruch auf Krankentaggeld haben Firmen, deren Mitarbeiter wegen Krankheit oder Grippesymptomen ausfallen. Kein Geld fliesst hingegen, wenn Mitarbeiter nach ihrer Rückkehr aus Risikogebieten unter Quarantäne gestellt werden. Mit 1000 Anrufen pro Tag läuft die Telemedizin-Hotline der Swica immer heisser. Intern gelten neue Regeln, zum Teil auch kulantere: Ein Arbeitszeugnis muss man bei der Swica neu erst nach 15 Tagen einreichen statt nach 5.

Einbussen beim Catering

Einen Antrag auf Kurzarbeit prüft derzeit der Caterer und Eventveranstalter von Gate 27 mit seinem gleichnamigen Kongresshaus an der Theaterstrasse. Dort mehren sich die Absagen von grösseren Anlässen inzwischen täglich. Events mit über 150 Teilnehmern würden in den nächsten Wochen wohl kaum mehr stattfinden, glaubt Geschäftsführer Roger Tacheron: «Die Situation trifft uns deshalb hart.» Gerade im Catering rechne man mit massiven Ausfällen.

Auch in der Parkarena in Oberwinterthur mit seinen Seminarräumen und der Hauptsaal mit 1200 Plätzen sind seit Montag bereits 20 Absagen eingegangen. Meist wurden kleinere Veranstaltungen mit zwischen 20 und 50 Teilnehmern gestrichen, aber auch drei grosse mit bis zu 500 Personen. «Zum Glück konnten wir schon einige Ersatztermine vereinbaren», sagt Heinz Pfändler, der Leiter Parkarena. Bei anderen Events wie dem Musical «Elvis», das in zwei Wochen in Winterthur gastieren sollte, warte man noch ab, bis der Bundesrat erneut informiere. Vorerst sind Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern bis nächsten Sonntag verboten. Die Parkarena gehört der Freikirche GvC Chile Hegi und ist Teil der Quellenhof-Stiftung. Caterings und Events seien zwar wichtig, doch der Betrieb zum Glück breit aufgestellt. «Aber auch wir werden das nicht locker wegstecken», meint Pfändler.

Schmerzliche Einbussen hat auch die Hotellerie zu beklagen. Das Park-Hotel zum Beispiel verzeichnete laut Direktor Philipp Albrecht «sehr viele kurzfristige Stornierungen» und «deutlich weniger Buchungen» für die Monate März und April. Veranstaltungen wurden verschoben oder ganz abgesagt. «Immerhin läuft das A-la-carte-Geschäft im Restaurant noch einigermassen», sagt Albrecht. Wie sehr die finanziellen Ausfälle letztlich schmerzen, sei schwer zu sagen. Geplante Investitionen verschiebe man jedenfalls vorerst einmal.

Nicht weniger Passagiere

Gestern informierte auch der Zürcher Verkehrsverbund, wie er auf die Corona-Krise reagiert. Die Busse von Stadtbus Winterthur fahren weiter, doch zum Schutz des Personals bleibt die vorderste Türe geschlossen. Die Chauffeure verkaufen keine Billette mehr. Anders als die SBB (minus 20 Prozent) stellte Stadtbus keine sinkenden Passagierzahlen fest.