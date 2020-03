Erster Coronavirus-Fall am KSW

Jetzt hat auch das Kantonsspital Winterthur den ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Es handelt sich um eine Frau, die sich in der Schweiz angesteckt hat und nun im KSW positiv getestet wurde. Das bestätigt Urs Karrer, Chefarzt Medizinische Poliklinik und Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie, gegenüber dem «Landboten». Die Frau hatte sich offenbar bei einem Mann infiziert, der sich zuvor in Italien aufgehalten hatte. Sie befindet sich derzeit auf einem Isolierzimmer im KSW.

Derzeit häufen sich die Abklärungen bei konkreten Corona-Verdachtsfällen am Kantonsspital Winterthur stark. Bis zu zwanzig Personen werden dazu pro Tag befragt. Praktisch alle Verdachtsfälle werden dann, bis das Ergebnis feststeht, zur Quarantäne nach Hause geschickt. Chefarzt Karrer geht davon aus, dass die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in den nächsten Wochen am KSW zunehmen wird. Er rechnet in naher Zukunft insbesondere mit mehreren schweren Fällen. Er bittet dringend, dass sich all jene Personen, die nur eine Erkältung haben, sich nicht beim Notfall melden sollen.

Telefondienst überlastet

Auch der Telefondienst ist am KSW wegen Corona derzeit überlastet. «Wir erhalten jede Stunde zehn bis zwanzig Anfragen zum Coronavirus», sagt Karrer. Er empfiehlt, bei allgemeinen Fragen zum Corona-Virus sich an die 24-Stunden-Hotline des Bundes zu wenden. Sie ist unter 058 463 00 00 erreichbar. Wer Krankheitssymptome wie Atembeschwerden, Husten oder Fieber hat, soll daheim bleiben und die Nummer des Ärztephone anrufen: 0800 33 66 55.

Derzeit bereitet sich das KSW auf einen noch grösseren Ansturm von möglichen Corona-Patienten vor. Damit jene, die den Verdacht abklären wollen, nicht mit den anderen Notfallpatienten vermischt werden, wird man demnächst ausserhalb des Spitals eine Triage machen. Erste Zelte stehen dafür bereits bereit. Am Donnerstag wird man einen ersten Testlauf machen.