Erstklässler aus Sennhof müssen nach Gotzenwil

Die Kinder, die im August in Sennhof und in den Aussenwachten in die 1. Klasse kommen, haben nicht alle in den bestehenden Doppelklassen der beiden Schuleinheiten Platz. «Damit wir die Klassengrössen einhalten können, bilden wir mit einigen Kindern aus den Aussenwachten und dem Sennhof eine 1. Klasse in Gotzenwil», sagt Kreisschulpflegepräsidentin Martha Jakob. Vom Sennhof würden ungefähr acht Kinder in Gotzenwil eingeschult. Dort wurde im vergangenen Jahr kurzfristig ein Gebäude an der Eidbergstrasse gemietet und als Schulhaus eingerichtet.

Dass in Gotzenwil eine zusätzliche 1. Klasse geschaffen werden muss, machte Jakob kürzlich im Rahmen der Elterninformationen zu den Schülerzuteilungen bekannt. Welche Kinder aus Sennhof in Gotzenwil zur Schule gehen müssten, stehe noch nicht fest, erklärt Jakob auf Nachfrage. Dies sei auch abhängig von Zu- und Wegzügen in den nächsten Monaten. Sicher ist, dass die Kinder von Sennhof mit dem Bus nach Gotzenwil gefahren werden.

Klassengrösse als Problem

Mit dem Schulraummangel in Sennhof stehe die Einschulung in Gotzenwil in keinem Zusammenhang, sagt Jakob. Nicht knapper Schulraum sei der Grund für den Entscheid, sondern die Vorgaben des kantonalen Volksschulamtes für die Klassengrössen. Im August wechseln in Sennhof voraussichtlich 28 Kinder vom Kindergarten in die 1. Klasse. Das seien zu viele, um sie auf die bestehenden Doppelklassen zu verteilen. Und eine neue Klasse kann mit lediglich acht Kinder nicht eröffnet werden.