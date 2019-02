Erstmals über 1000 Feuerwehreinsätze

Im Jahr 2018 hatte die Feuerwehr in der Stadt und Region Winterthur viel zu tun. Die Feuerwehrleute leisteten erstmals über 1000 Einsätze innerhalb eines Jahres, teilt die Stadt Winterthur mit. Unter den insgesamt 1097 Einsätzen, was einem Plus von 31 Prozent gegenüber 2017 entspricht, waren vier Grossbrände auf dem Stadtgebiet und diverse Hilfeleistungen und Einsätze aufgrund der lange andauernden Trockenheit im Sommer zu verzeichnen. Auch die Einsätze zur Personenrettung verdoppelten sich im Vergleich zum Vorjahr, heisst es in der Mitteilung weiter. Zudem nahmen die ABC-Einsätze in der Stadt und die Einsätze im Zusammenhang mit Gefahrenmeldeanlagen zu.

Seit 30 Jahren im Einsatz

Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur feiert ihr 30-jähriges Bestehen seit Einführung des 24-Stunden-Schichtmodells im Jahr 1989. Die Anfänge des Feuerwehrwesens in Winterthur gehen auf das Jahr 1895 zurück. Damals bewilligte der Grosse Gemeinderat das sogenannte Feuerwehrpikett, bestehend aus einer kleinen Gruppe ausgebildeter Brandschützer, die fortan nebenamtlich Dienst leisteten und im Brandfall von der Polizei einzeln zu Hause alarmiert wurden. (far)