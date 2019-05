«Es gefällt uns hier in Zentrumsnähe, hier ist die Swica zu Hause»

Herr Reisinger, Sie wollen einen neuen grossen Hauptsitz bauen für rund 30 Millionen Franken. Warum ist das nötig?

Norbert Reisinger: Wir brauchen mehr Platz für unsere Mitarbeitenden. Unser Wachstum geschieht derzeit vor allem in der Generaldirektion, wir sind mittlerweile 500 Personen, 20 Prozent mehr als vor fünf Jahren, alle hier in Winterthur an der Römerstrasse. Das ist der Hauptsitz der Swica, hier treiben wir die Innovationen voran, und hier haben wir die grossen Projekte.

Was sind das für Innovationen und Projekte, die ein neues Gebäude verlangen?

Die sind ganz unterschiedlicher Art. Das können beispielsweise Auflagen der Finma sein, die wir erfüllen müssen. Aber Haupttreiber des Wachstums sind ganz klar Projekte, digitale Projekte vor allem. Und dafür sind neue Arbeitsformen gefragt: Wenn wir zum Beispiel eine App entwickeln, müssen alle unsere Spezialisten von IT über Marketing bis zu Versicherungsleistungen eng zusammenarbeiten können.

Für diese Projektteams müssen Sie grösser und höher bauen?

Das ist kein Selbstzweck, sondern das Resultat der Entwicklung. Heute sind die verschiedenen Abteilungen und Mitarbeitenden auf sechs kleinere Gebäude beidseits der Römerstrasse verteilt. Die Kolleginnen im eigenen Gebäude kennt man noch, die Kollegen auf der anderen Strassenseite aber oft kaum. Und die müssten sich nun austauschen für die Projektarbeit, das ist heute nicht einfach. Die Arbeitswelt verändert sich, Interaktion wird wichtiger, darum sagten wir uns: Wir brauchen auch eine neue Arbeitsumgebung, Open Space.

Grossraumbüros also…

Wir sagen bewusst Open Space, wir wollen etwas Lässiges machen. Der Begriff Grossraumbüro ist negativ besetzt, wir gehen ganz klar Richtung moderne Arbeitswelt mit Lounges, mit einer Bibliothek, mit Besprechungsräumen, mit einem Café…

...Google-mässig?

Wir wollen nicht Google kopieren, jedes Unternehmen muss seine eigene Form finden. Die Entwicklung wird zeigen, wohin das führt und was sich bewährt.

Sie haben heute auf dem Swica-Campus sechs Gebäude, aber zu wenig Kontakt und Austausch, sagen sie. Um das zu ändern, brauchen Sie den Neubau?

Ja, hier am Hauptsitz ist die Zusammenarbeit zentral. Wir haben schon 2016 zusammen mit der Stadt Winterthur und mit der kantonalen Denkmalpflege eine Testplanung gemacht, und dabei kamen wir gemeinsam zum Schluss: Wir verdichten besser auf der Nordseite der Römerstrasse als auf der Südseite.

Es gibt ja auf beiden Strassenseiten Swica-Gebäude, die im Schutzinventar aufgeführt sind, und eines auf der Nordseite wird nun weichen müssen.

Ja, eines der Argumente der Denkmalpflege war die unterschiedliche Schutzwürdigkeit der Gebäude. Hier legte die Denkmalpflege den Schwerpunkt auf den Südteil, der so bleiben soll. Auf der Südseite sind die Gebäude Richtung Altstadt ganz allgemein kleiner als auf der Nordseite, wo die Axa grosse Gebäude hat. Also verdichten wir auf der Nordseite. Die Testplanung zeigte auch, dass wir im neuen Gebäude etwa zwei Drittel aller Mitarbeitenden der Generaldirektion ansiedeln können, jene, die eng zusammenarbeiten müssen. Die anderen gehen mit der Regionaldirektion in die Lokstadt. Was wir mit den Gebäuden im Südteil machen, wissen wir noch nicht.

Warum muss die Verdichtung hier am Rande eines Wohngebiets stattfinden? Warum gehen Sie nicht mit der ganzen Generaldirektion in die Lokstadt oder bauen in Neuhegi?

Es gefällt uns hier, hier ist die Swica zu Hause. Wir waren schon immer in Zentrumsnähe und möchten hier bleiben.

Sie wussten, dass sie einen Weg mit Stolpersteinen gehen würden, als sie an dieser Stelle ein so grosses Gebäude planten. Sie brauchen einen Gestaltungsplan und damit wird die Sache politisch bis hin zur Volksabstimmung. Wie gehen Sie diesen steinigen Weg?

Es war von Anfang an eine Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege und mit den städtischen Behörden. Das war ein sehr enger und guter Prozess. Als wir dann das Siegerprojekt aus dem Studienauftrag vor uns hatten, haben wir die Nachbarn informiert, leider zuerst nur den Quartierverein Seidenstrasse und nicht jenen im Inneren Lind, mit dem wir bis anhin keinen Kontakt gehabt hatten. Wir haben dann aber umgehend auch mit jenem Vorstand gesprochen und sind den Anliegen ein Stück weit entgegen gekommen. Wir mussten aber einsehen: Bei der Gebäudehöhe werden wir uns nicht finden. Wir brauchen diese Höhe, um Platz für 320 Arbeitsplätze zu schaffen. Ich verstehe aber andererseits auch, wenn jemand aus dem Quartier sagt, das ist mir zu hoch.

Wir gehen davon aus, der Quartierverein schafft das Referendum. Wie gehen Sie in die Abstimmung? Wie bringen sie Ihre Argumente ans Volk?

Wir haben es im Parlament gesehen: Unsere Argumente wurden von links bis rechts genannt und gewürdigt, wir haben diese Debatte sehr positiv erlebt. Die Grünen lobten uns sogar, dass wir nicht mehr Parkplätze als die vorhandenen fordern. Wir werden alle unsere Argumente auch gerne auf Podien oder sonstigen Veranstaltungen vorbringen.

Werden Sie Plakate hängen oder sonst Werbung machen?

Das ist heikel, das wissen wir. Denn schnell heisst es: Mit unseren Prämien macht man politische Werbung. Wir werden Winterthur also nicht mit Plakaten zupflastern. Aber wir nehmen wie gesagt Möglichkeiten wahr, unsere Argumente vorzubringen.

Es wird Versicherte geben, die sagen: Meine Prämien gehen rauf, und die bauen einen Palast. Was entgegnen sie?

Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der Neubau fliesst nicht in die Erfolgsrechnung ein. Das Gebäude hat seinen Wert, es wird im Anlagevermögen stehen, eine Kapitalanlage. Wir mieten das Gebäude quasi und zahlen dafür intern einen Mietzins.

Im Parlament wurde betont, man wolle die Swica unbedingt hier halten. Was, wenn die absehbare Volkabstimmung negativ ausfällt?

Ich muss ganz ehrlich sagen: Wir haben keinen Plan B. Wir rechnen angesichts des klaren Ja im Gemeinderat nicht mit einem Nein und wollen uns noch nicht damit befassen. Wir finden unsere Pläne auch für Winterthur richtig.

Ein Argument in der Politik sind stets auch die Steuern. Können Sie sagen, wie viel Steuern die Swica jeweils abliefert?

Letztes Jahr zahlten wir 22 Millionen Franken für Steuern, davon floss fast die Hälfte nach Winterthur.