Bereits zum Kaffeetrinken am Vormittag ist das Restaurant Neumarkt gut besetzt. Pünktlich zur Mittagszeit ist es rappelvoll. Ich bekomme ein Tablett mit Flaschen in die Hand gedrückt. Für Tisch fünf, heisst es. «Immer rechts einschenken», flüstert mir Claudio zu. Er selber arbeitet am liebsten im Service, dafür sei er schliesslich auch ausgebildet worden. Nur manchmal gebe es nervige Gäste. Etwa, wenn sie wissen wollten, was genau in der Paella, dem heutigen Tageshit, drin sei. «Ist halt ein spanisches Nationalgericht, Tintenfische und so.»

Geführt von der Brühlberg-Stiftung, arbeiten im Restaurant Neumarkt momentan etwa 15 Mitarbeiter und ein Dutzend Auszubildende. Sie sind zwischen 16 und über 50 Jahre alt und haben ADHS, eine Lernschwäche oder andere psychische Beeinträchtigungen. Und sie sind (bald) ausgebildete Köche, Servicefachkräfte und Detailhandelsangestellte.

Freie Plätze gibt es nicht

Die Anforderungen sind hoch, das Stresslevel ebenso. «Es ist hier niemand angestellt, um herumzustehen», sagt Chefin Naemi Suter. Die 31-Jährige hat das geschafft, was lange unmöglich schien. Seit sie den Betrieb vor zwei Jahren übernahm, hat sie ihn aus jahrelangen grossen Defiziten fast zu einer schwarzen Null geführt. Wie geht das? Alle Warenkosten, jeden Ablauf habe man neu angeschaut und zum Beispiel gemerkt, dass das Restaurant bei vielen Menüs fast nichts verdiente. Die Menüzusammenstellung hat sich verändert. Neben dem Tageshit gibt es statt der sechs wechselnden Menüs pro Woche neu nur drei im Monat. «Wir haben immer noch einen hohen Standard, aber er ist machbarer», erklärt Suter. Der Grundsatz, nur mit frischen und regionalen Produkten zu arbeiten, sei geblieben. Nun sei der ­Betrieb so aufgebaut, dass trotz dem hohen Stresslevel Erfolgserlebnisse möglich sind.

Im Neumarkt werden drei verschiedene Ausbildungsstufen angeboten. Eine praktische Ausbildung von zwei Jahren, bei der das schulische Wissen intern gelernt wird. Eine berufliche Grundausbildung mit Besuch der Berufsschule und die gängige, dreijährige Lehre mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Freie Plätze gebe es hier nie, sagt Suter. Die Nachfrage steige laufend.

Nach Alphabet geordnet

Heute wirken im Hintergrund drei Gruppenleiterinnen mit. Die Doppelbelastung Gastronomie und Betreuung erfordert von ihnen einen hohen Grad an Empathie und Belastbarkeit.

«Bei uns begegnen sich alle Angestellten auf Augenhöhe.»Naemi Suter

Sie sind scheinbar nirgends und überall, stehen für Fragen zur Verfügung, koordinieren Abläufe, greifen aber nur dann ein, wenn sie müssen. «Die Mitarbeiter arbeiten selbstständig, wissen aber, wo sie Hilfe holen können», erklärt Suter.

Die Abläufe sind durchdacht. Sobald etwa ein Brot oder ein Sandwich an der Theke ausverkauft ist, versorgt Claudio die Täfelchen in der Box, die nach Alphabet geordnet ist. «Es braucht klare Regeln, an denen sich die Angestellten festhalten können», sagt Suter. Verändern könne man hier nichts so schnell. Daran merke man wohl am meisten, dass dies kein «normaler» Betrieb sei. Von ihren Angestellten erwartet Suter trotzdem genauso viel wie jeder andere Gastronomiebetrieb auch. So könnten 90 Prozent aller Verkäuferlehrlingen zu Beginn nicht rechnen. Das Rückgeld müssen sie hier aber von Kopf ausrechnen. Gelernt haben es bis jetzt alle. «Wenn Mathe einen Zweck hat, dann geht es plötzlich», sagt Suter.

Um bereits während der Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen, absolvieren die Lernenden zwei Praktika in Bäckereien. Dafür gebe es gute Partner, «aber es könnten mehr sein». Viele Betriebe schrecken vor dem Mehraufwand zurück. Realität sei, dass etwa die Hälfte der Lernenden den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt schaffe.

Die meisten wissen Bescheid

Die meisten Gäste wissen über den Betrieb Bescheid, andere merken überhaupt nicht, dass hier Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten. «Und klar, ab und zu muss ich sie auch aufklären», sagt Suter. Auf Unverständnis stosse sie dabei sehr selten. Welche Angestellten eine Beeinträchtigung haben, das wissen die wenigsten Gäste. «Es kommt schon ab und zu vor, dass sie auch mit mir sehr langsam und deutlich sprechen», sagt Suter und lacht.

«Ich bin eine Macherin»

Die gelernte Bäckereiverkäuferin sagt von sich, sie sei in die soziale Arbeit «hereingerutscht». Eine Ausbildung im sozialen Bereich hatte die 31-Jährige bis zu ihrem Arbeitsbeginn bei der Brühlgut-Stiftung eigentlich nie interessiert. «Ich bin eine Macherin.»

Im neunköpfigen Gruppenleiterteam gibt es einen Sozialpädagogen und einer sei in Ausbildung. «Wir brauchen vor allem Fachkräfte in einem solchen Betrieb», sagt Suter. In der Küche müsse in erster Linie ein Koch stehen, kein Sozialpädagoge. Jemanden mit einer Ausbildung auf beidem zu finden, sei extrem schwierig. Für die sozialen Fragen habe die Brühlgut-Stiftung genügend Anlaufstellen, die weiterhelfen können.

Jeden Monat bespricht das Team zusammen die Umsatzzahlen. «Bei uns begegnen sich alle Angestellten auf Augenhöhe», sagt Suter. Auf ihrem Schreibtisch liegt ein Zettel, den ihr ein Lernender tags zuvor vorbeigebracht hatte. «Vorschläge zur Steigerung des Umsatzes» heisst der Titel, danach folgen Vorschläge, wie man sich von der Konkurrenz abheben könnte, etwa mit eigenen Getränken.

Nach dem Mittagsansturm leert sich das Restaurant wieder. Nachdem abgeräumt, geputzt, das Besteck geordnet und die neuen Servietten gefaltet sind, dürfen auch Claudio und ich uns unsere halbstündige Mittagspause gönnen. (Landbote)