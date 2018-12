«Es war wie im Krimi»

Eine 70-jährige Seniorin aus Oberwinterthur hat in den letzten Tagen als «Miss Marple» grosse mediale Aufmerksamkeit erlangt, weil sie der Polizei half, ein kriminellen Paares zu überführen. Dieses versuchte ihr mit dem bekannten Enkeltrick, 80 000 Franken abzuknöpfen. Bei einem Kaffee in der Redaktion des «Landboten» erzählt die aufgeweckte Dame, wie es dazu kam:«Ich war vor vier Jahren an einem Informationsanlass der Polizei. Es ging um Enkeltrickbetrüger, die ihre Masche mit einem Telefonanruf starten. Seit diesem Tag wartete ich auf einen solchen Anruf. An einem Tag im Januar war es dann soweit. Um elf Uhr klingelte mein Telefon, eine hochdeutsche Frauenstimme sprach zu mir. Ich wusste sofort: Da sind Betrüger am Werk. Und ich wollte sie schnappen. Ich legte meinem Mann, der neben mir stand, einen Zettel auf den Tisch: «Trickbetrüger». Er sagte, ich solle auflegen. Die Frau am Telefon hörte das und fragte, ob jemand bei mir sei. Ich sagte, das sei das Radio, das ich jetzt abstelle. Mein Mann rief dann die Polizei an. Ich spielte in der Zwischenzeit das Spiel mit, tat so, als würde ich mich an die vermeintliche Bekannte erinnern.

Polizisten spielten Theater

Die Betrüger erklärten mir, wie ich vorzugehen habe: Auf die Bank gehen, Geld abheben, den Zug nach Zürich nehmen und sie für die Geldübergabe treffen. Der Haken war: Ich sollte permanent am Telefon bleiben und konnte mich so eigentlich nicht verbal mit meinem Mann oder der Polizei absprechen. Trotzdem holten mich Zivilpolizisten ab und fuhren mich zum Polizeiposten. Dort spielten wir ein kleines Theater für die Person am anderen Ende des Telefons. Die Polizisten gaben sich als Bankangestellte aus und so kreierten wir ein fiktives Bankgespräch und eine hörbare Auszahlung des Geldes.

Anschliessend nahm ich den Zug nach Zürich. Polizisten in Zivil begleiteten mich. Sie waren ausserdem immer in Kontakt mit meinem Mann. Der war etwas nervös zuhause. In Zürich angekommen, bekam ich die Anweisung, eine Adresse beim Paradeplatz aufzusuchen. Dort käme eine Sekretärin, welcher ich das Geld geben könne, da meine alte Bekannte leider im Stau stehe. Ich tat was sie mir sagten und traf dann auf diese Frau. In diesem Moment griff die Polizei zu und verhaftete die Frau, ihren Partner und die gemeinsame Tochter, die beide Schmiere standen. Das war um 5 Uhr am Nachmittag. Die Polizei wollte mich dann nach Hause fahren, ich bestand aber auf die S12. Es war wie im Krimi. Ich hatte einen tollen Tag.» (Landbote)