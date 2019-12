Ex-Kampfsportler muss ins Gefängnis

Ein Dreiergremium des Winterthurer Bezirksgerichts verurteilte am Freitagmittag einen Mann wegen zahlreicher Straftaten im Rahmen seiner Ehe. Er stand unter anderem wegen einfachen Körperverletzungen, Drohungen, Tätlichkeiten und Nötigung vor Gericht. Der schlimmste Vorwurf war jener des versuchten strafbaren Schwangerschaftsabbruchs.

Der 27-Jährige, der bis vor wenigen Jahren als Kampfsportler in Winterthur und im Ausland aktiv war, schlug seine Frau während eines nächtlichen Streits massiv in den Bauch, als diese mit dem zweiten gemeinsamen Kind in der siebten Woche schwanger war, was der Mann wusste. Nur durch Glück geschah dem ungeborenen Kind nichts. Auch sonst waren Schläge oder Tritte gegen die Ehefrau über mehrere Monate hinweg an der Tagesordnung.

Schon 150 Tage U-Haft

Das Gericht entschied mehrheitlich im Sinne der Anklage. Der Mann, der bereits über 150 Tage in U-Haft sass, wurde zu einer Freihheitsstrafe von 2,5 Jahren verurteilt. Dies allerdings grösstenteils bedingt, er muss noch für rund einen Monat tatsächlich ins Gefängnis.

Er muss zudem eine Busse von 2200 Franken bezahlen und seiner Noch-Ehefrau eine Genugtuung von 3000 Franken ausrichten. Zudem wurde der 27-Jährige verpflichtet, am kantonalen Lernrprogramm Partnerschaft ohne Gewalt teilzunehmen.

Der Mann hatte während seiner Befragung am Donnerstag den Grossteil der Vorwürfe bestritten und seine Frau der Lüge bezichtigt. Diese wiederholte jedoch vor Gericht ihre Vorwürfe. Und das Gericht fand nun in der Urteilsbegründung, das die Frau überzeugend ausgesagt habe: «Sie war in der Lage alles zeitlich und örtlich einzubetten und Querverbindungen zu schaffen.» Die Urteilsfindung wurde unterstützt durch das Vorliegen von Arztberichten und Fotos, welche einzelne Verletzungen der Frau belegten, sowie sichergestellten Whatsapp-Auszügen und Tonaufnahmen.

Die vorsitzende Richterin sagte, sie gehe nicht davon aus, dass er das ungeborene Kind im Bauch der Mutter habe töten wollen. «Aber sie haben den Verlust des Kindes klar in Kauf genommen.» Das Verhalten des Ex-Kampfsportlers, der seine Karriere wegen einer Verletzung hatte aufgeben müssen, sei gesamthaft nicht tolerierbar. «So verhält man sich niemandem gegenüber, sie müssen sich einfach verändern.» Der bedingte Teil der Freihheitsstrafe sei zudem ein «Damoklesschwert», das nun über ihm schwebe.