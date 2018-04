FCW und Fans besuchen FC United of Manchester

Nein, nicht das grosse Manchester United ist der Gegner des FC Winterthur am 13. Juli. Doch die Nähe der beiden Vereinsnamen ist durchaus gewollt und kein Zufall: Der FC United of Manchester ist quasi der kleine kommerzfreie Bruder des grossen kapitalkräftigen ManU.

Die Geschichte liest sich so: Schon 1998, als sich Rupert Murdoch anschickte, ManU zu übernehmen, wollten das treue Fans nicht einfach so hinnehmen und dachten über eine Alternative nach.

«Der FCW und die Red Rebels - das ist eine Freundschaft die Zukunft hat.»



Als dann 2005 der Amerikaner Malcolm Glazer den Verein kaufte, setzten sie ihre Idee in die Tat um: Sie gründeten den alternativen Verein FC United of Manchester, aus Protest gegen Geld und Kommerz, als Bekenntnis zum guten alten Stil.

Zwei Siege auf der Schützi

Das ist eine schöne Geschichte, die man auch in Winterthur gerne hört und weitererzählt, denn auch der FCW und seine Fans verstehen sich ja irgendwie als Hüter der echten Fussballkultur.

2014 und 2017 lud der FCW deshalb den FC United auf die Schüzi («Das einzige Fussballstadion im Kanton Zürich») ein zu zwei Freundschaftsspielen, beide Male gewannen die Winterthurer, beide Male kamen weit über 2000 Zuschauer, und beide Male wusste man: Das ist eine Freundschaft, die hält und Zukunft hat.

«Spielerisch sind wir besser»

Nun steht also das erste Spiel des FCW, ja sogar das erste Spiel eines Schweizer Teams überhaupt beim FC United of Manchester vor der Tür. Der FC United hat sich in den 13 Jahren seines Bestehens stets verbessert, ist von der zehnhöchsten englischen Liga mittlerweile bis in die sechsthöchste aufgestiegen, und doch kann FCW-Geschäftsführer Andreas Mösli noch sagen: «Spielerisch sind wir klar besser.»

Doch das betont physische Spiel auf der Insel gelte auch auf dieser Stufe. «Ein Testspiel gegen einen britischen Gegner ist von daher eine gute Saisonvorbereitung.»

Fans ermöglichten Stadionbau

Weil zur Freundschaft zweier Vereine auch die Freundschaft zweier Fangruppen gehört, hat Mösli in Zusammenarbeit mit einem FCW-Fan, der in einem lokalen Reisebüro arbeitet, eine Fanreise nach Manchester organisiert. 450 Franken für Flug, Tansfer, zwei Hotelnächte und ein Fussballspiel im Broadhurst Park. 60 haben sich schon angemeldet.

A propos Broadhurst Park, auch zur Spielstätte des FC United gibts einen (deutschen) Wikipedia-Artikel: Eingeweiht 2015 mit dem Spiel gegen Benfica Lissabon, 4400 Plätze, Baukosten 6,2 Millionen Pfund, wovon die Fans 2 Millionen beisteuerten. Doch das ist nochmals eine andere schöne Geschichte.

www.fc-utd.co.uk (Der Landbote)