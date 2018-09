Fabrikantenvilla wird in Schuss gebracht

Wer sich der Villa Bühler-Egg durch den Park nähert, kommt kaum den Gedanken, dass sie baufällig sein könnte. Trotzdem benötigt der Kanton einen Kredit von 6 355 000 Franken für die Renovation. «Die Fassade ist von allen Teilen noch am besten in Stand», sagt Daniel Honold-Fontana, der Projektleiter des kantonalen Hochbauamtes: «Aussen müssen wir vor allem verhindern, dass der Naturstein bröckelt». Die Fassadenrenovation schlägt mit 200 000 Franken zu Buche. Kostentreibend ist etwas anderes:», sagt Honold-Fontana, und: «Nichts in dem Gebäude entspricht einer Norm. Alles muss nach besonderen Massen hergestellt werden». Zum Beispiel neue, übergrosse Fenster mit besserer Wärmedämmung. Allein in der ausladenden Ostfassade zum Park hin sind das 15 Stück, noch ohne die Lukarnen im Dach.

Überbordender Prunk

Die Räume im Innern sind von erschlagendem Prunk. Parkett aus Edelhölzern, zentnerschwere Kronleuchter, dann Spiegel, Kamine und Kachelöfen, sowie wattierte, mit Stoff überspannte Wände oder verschnörkelte Holztäfelungen geben den Räumen ihren Glanz. Bis 1975, als der Kanton die Villa Bühler kaufte, wohnte noch ein Nachfahre der Erbauer darin. Mindestens in den rückwärtigen Salons hat sich seither nichts verändert. Das wird auch so bleiben. «Wir machen vor allem eine bauliche Renovation. Ein künstlerische Restauration wird es nur punktuell geben», sagt Honold-Fontana. Das war schon bei der Renovation im Jahr 1980 der Fall. Der Umbau kostete damals 2 838 000 Franken, zu heutigem Geldwert ungefähr gleich viel wie das neue Projekt.

Schäden der Zeit

Der grösste Kostenpunkt des Renovation ist mit 800 000 Franken das Dach mit den aufwendig gestalteten Aufbauten: «Die Schieferplatten sind undicht. Verklebte Flächen verhindern notdürftig, dass Wasser eindringt», sagt der Projektleiter. Sogar ganz ersetzt werden muss das Dach der Veranda. Zudem gilt es, die Dachträger zu verstärken «Derzeit muss der Hausdienst bei jedem Schneefall das Verandadach mit zusätzlichen Streben schützen, damit es nicht einbricht», sagt Fontana. Das sind Dinge, die Aussenstehende nicht ohne weiteres erkennen.

Dazu kommen technische Anlagen. Nach den bald 40 Jahren seit der letzten Renovation werden die Heizung, die Elektrizität, der Lift und die Wasserbatterie ersetzt. Zudem entsteht auf der Nordseite der Villa ein Rollstuhlgängiger Zugang.

«Für jeden Raum in der Villa haben wir einen gesonderten Plan erstellt.»Daniel Honold-Fontana,

Projektleiter Kanonales Hochbauamt

Im Objektkredit sind zehn Prozent Reserve für Unvorhergesehenes enthalten. Dazu kommen 15 Prozent der Gesamtsumme für die Honorare der Architekten und der Fachplaner. Das zusammen genommen erklärt, weshalb die Arbeiten so viel Geld kosten. Der Auftrag zur Renovierung der Villa Bühler geht, nach einem öffentlich ausgeschriebenen Verfahren, an die Architekten Pfister, Schiess, Tropeano & Partner. Sie haben sich mit der Restaurierung der Villa Patumbah im Zürcher Seefeld einen Namen gemacht.

In Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege restauriert wird in der Villa Bühler-Egg der Südwestsalon. Derzeit ist er durch eine Zwischenwand zweigeteilt.

Ein bisschen berühmt

Die Villa Bühler-Egg wurde in den Jahren 1867 bis 1869 in neubarockem Stil erbaut. Die Stadt erteilte damals den Bauherren eine Sondererlaubnis dafür, dass der Neubau auf einen eigens aufgeschütteten Hügel zu stehen kam. Und auch dafür, dass er weit hinter der vorgegebenen Baulinie an der Lindstrasse errichtet wurde. Die Villa wurde mitten in einen Park gelegt. Dieser ist mit einer Fläche von 1,4 Hektaren nur um ein Drittel kleiner als der Stadtgarten. «Park und Villa zusammen sind ein Kulturdenkmal von überregionaler Bedeutung», sagt Honold-Fontana.

Das untere Geschoss mit seinen Salons wird auch nach der Renovation das Münzkabinett beherbergen. Dieses befindet sich derzeit in den ehemaligen Räumen der Studienbibliothek im Museumsgebäude an der Museumstrasse 52. Die sieben Schlafräumen im Obergeschoss dienen dem Statthalter und dem Bezirksrat als Büros.

Bereits kurz nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Eingangshalle umgestaltet. Der Kunstmaler Karl Walser versah den Raum 1919 und 1920 mit Fresken. Walser war der ältere Bruder des Schriftstellers Robert Walser und gelangte zu einiger Berühmtheit. (Landbote)