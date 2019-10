Falsche Kameras als Zeichen gegen die Überwachung

Am Donnerstagnachmittag richtet die Mobile Jugendarbeit Winterthur am Oberen Graben ein behagliches Wohnzimmer ein. Der Anlass unter freiem Himmel bildet den Abschluss der «Nimm Platz»-Aktion, die von der Fachgruppe mobile Jugendarbeit im Kanton Zürich initiiert wurde und seit dem 27. September in verschiedenen Gemeinden läuft. Mit der Besetzung von öffentlichen Plätzen soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig Freiräume für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind. Um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen, stehen zwischen 15 und 19 Uhr auf Höhe des Brunnens an der Ecke Marktgasse/Oberer Graben bequeme Sofas und weitere Sitzmöglichkeiten bereit.

«Durch die Kameraattrappen sollen die Leute spüren, wie sich das anfühlt.»Fitore Dreshaj, Jugendarbeiterin Winterthur

Während bei der «Nimm Platz»-Aktion in Seuzach ein Töggelikasten aufgestellt und Teppiche ausgerollt wurden, wollen die Jugendarbeiter in Winterthur falsche Überwachungskameras am Pavillon aufhängen. Diese stehen zwar im Kontrast zur behaglichen Wohnzimmeratmosphäre, sollen aber ebenfalls für das Verschwinden von Freiräumen sensibilisieren: «Es gibt immer mehr Kameras auf öffentlichen Plätzen und auch auf Schularealen, die negatives Verhalten unterbinden sollen», sagt Jugendarbeiterin Fitore Dreshaj. Gegen die zunehmende Überwachung wolle man ein Zeichen setzen: «Durch die Attrappen sollen die Leute spüren, wie sich das anfühlt.» (dba)