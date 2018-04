Fast 20 Schulleiter steuern auf ein Burnout zu

Fast jede und jeder der 53 städtischen Schulleiterinnen und Schulleiter ist kräftemässig am Limit, fast jede und jeder Zweite schon darüber. Das hat eine Umfrage der städtischen Schulleitungskonferenz (SLK) ergeben. Demnach geben 9 von 10 Schulleitern an, zu viel zu arbeiten. 3 von 4 sagen, die Arbeitsbelastung habe «die Grenze des Machbaren» erreicht und beinahe die Hälfte findet, die derzeitige Arbeitslast sei «nicht mehr zumutbar». Jeder und jede Vierte überlegt sich inzwischen, den Job zu wechseln. Denn alarmierend ist vor allem auch folgende Prognose: 39 Prozent der Schulleiter glauben, auf Dauer auszubrennen, wenn es gleich weitergeht. Die SLK wandte sich danach in einem Brief an die Zentralschulpflege (ZSK), der auch dem «Landboten» vorliegt. Darin kritisiert die SLK, die Arbeitsbedingungen hätten sich seit einigen Jahren zu Ungunsten der Schulen entwickelt. Man sei sich der angespannten finanziellen Lage der Stadt bewusst. Doch die Anliegen der Schulleiter seien in letzter Zeit nur zum Teil ernst genommen oder gar nicht gehört worden.

In mehreren Bereichen fordert die SLK nun Entlastung, mehr Ressourcen oder eine faire Abgeltung. Etwa, dass der Zusatzaufwand für die Mitarbeiterbeurteilung entschädigt wird, aber auch, dass beim Umgang mit Problemklassen und verhaltensauffälligen Kindern oder beim Zusatzunterricht für «Deutsch als Zweitsprache» stellenmässig aufgestockt wird.

Nächster Brocken rollt an

Das gefloppte Sonderschulprojekt «Sirma» hat der Stadtrat letzte Woche begraben. Nun soll das Projekt «Wega» die steigenden Ausgaben im Sonderschulbereich stoppen – dies auch, indem die Schulleiter stärker in die Pflicht genommen werden. SLK-Präsident Markus Seger sieht darin einen nächsten «riesigen Brocken» aufs Personal zurollen: «Das müssen wir hart diskutieren.» Auch administrativ erhoffe man sich Entlastung, etwa mittels eigenen kleinen Schul-Sekretariaten, wie sie in der Stadt Zürich eingeführt wurden. In drei Wochen treffen sich Schulleitungskonferenz und Zentralschulpflege, um nach Lösungen zu suchen. Bald diskutiert auch der Gemeinderat das Thema. Es wurde eine Interpellation dazu eingereicht. (Landbote)