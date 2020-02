Fast die Hälfte der Lastwagen blieben bei Kontrolle hängen

14 Lastwagen und deren Fahrer wurden am Mittwochmorgen an der Salomon-Hirzel-Strasse in Winterthur kontrolliert. Nur gut die Hälfte davon durfte die Fahrt ohne Weiteres fortsetzen. Sechs Lastwagenfahrer wurden durch die Stadtpolizei gebüsst, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zwei Lenker hätten unerlaubte Beleuchtungen am Fahrzeug montiert, zwei weitere haben die Beladungsvorschriften nicht eingehalten. Ein Lastwagenfahrer hätte den Unterfahrschutz nicht richtig ausgefahren, schreibt die Stapo. Der Unterfahrschutz ist hinten am Lastwagen montiert und soll bei einem Auffahrunfall verhindern, dass das Auto unter das Fahrzeug gerät.

Dieses Metall soll verhindern, dass ein Auto unter den Lastwagen gerät. Bild: Archiv

Vor der Weiterfahrt gar in die Reparatur musste ein sechster Lastwagen. Beim Sattelschlepper fehlten mehrere Teile einer Bremsscheibe, schreibt die Stadtpolizei Winterthur. (gvb)