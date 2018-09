Fernblick von der renovierten Ruine

Diese Geschichte beginnt schlecht, hätte eine ganz böse Wendung nehmen können, doch sie endet gut.

Vor fünf Jahren stellten die Forstleute fest, dass der rund tausendjährige Turm Alt-Wülflingen stark beschädigt ist: Bauchungen und Risse hatten sich gebildet, weil Wasser ins alte ungedeckte Gemäuer drang.

Die schweren Steinbrocken hätten aus der Mauer fallen und Menschen verletzen, ja sogar töten können.



Man sperrte den Turm, analysierte die Schäden und stellte zweierlei fest: Die Sanierung kostet sicher 100 000 bis 200 000 Franken, und gottseidank war bisher nichts passiert.

Das sagte ein Baufachmann gestern, als die renovierte Burgruine nach fünf Jahren neu eröffnet wurde. Die Sanierungskosten sind mittlerweile auf 2,1 Millionen geklettert, aber dafür gibts auch was.

Rund zehn Prozent der Fassadensteine wurden ersetzt, sie wiegen etwa 25 Tonnen und wurden mit einer temporär installierten Seilbahn auf den Hügel gebracht.

Der schwerste Sandsteinbrocken mit 500 Kilo ist gleich neben der Aussentreppe eingefügt. Neu ist auch das Dach über dem Turm, das verhindern soll, dass erneut Wasser eindringt und die Mauern sprengt.

Der Turm als solcher ist der gleiche geblieben: Man kann aussen über die Holztreppe auf ein Zwischengeschoss steigen und von dort per Wendeltreppe auf die Zinne in 17 Meter Höhe.

Eine fantastische Aussicht

Neu ist die Aussicht Richtung Stadt, Eschenberg und Kyburg, dann weiter zu den Churfirsten und zum Säntis. Wald roden im eigentlichen Sinn war den Förstern zwar nicht erlaubt. Aber sie haben die Gelegenheit ergriffen, kranke Eschen zu fällen und den Wald zu verjüngen, das macht den Blick frei.

Ein Steinmetz hat in einer Nische am Turm ein Kätzchen aus Stein platziert: Wer findet es?



Auch ins Schlosstal runter sieht man jetzt und hört nicht nur die Autobahn rauschen. Nächstes Jahr wollen die Forstleute auch 150-jährige Buchen fällen, womit der Blick Richtung Wülflingen und Irchel frei wird.

Baumfällungen machen den Blick frei ins Schlosstal.

Die Stadtratsmitglieder Christa Meier (SP) und Stefan Fritschi (FDP) weihten gestern die renovierte Ruine als neu hergerichtetes Ausflugsziel mit zwei Feuerstellen ein. Man kommt zu Fuss hin via Totentäli, von wo ein neu hergerichteter Weg hinaufführt.

Start der Wanderung kann im Nägelsee sein (unter der A1 hindurch) oder beim Bahnhof Wülflingen. Dauer: rund 30 Minuten.

Und dazu noch ein Suchspiel: Ein Steinmetz, der in den letzten Jahren am Turm gearbeitet hat, hat in einer Nische eine kleine Steinkatze versteckt. Seine Hauskatze war während der Arbeit verstorben, so bleibt sie in Erinnerung.

Übrigens: Neben dem Kätzchen hatte schon in früheren Jahren ein Muratore etwas Ähnliches gemacht und seine Inschrift im Zement hinterlassen: «Giovanni soundso, 1872».

(Der Landbote)