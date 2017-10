Feuerwehr zwängte sich durch Wochenmarkt

Plötzlich musste es schnell gehen. Unter Sirenengeheul klappte der Verkäufer vom «Chäs Paradies» an der Ecke Metzggasse/Garnmarkt eiligst das Vordach seines Standes soweit zurück, dass die drei Löschfahrzeuge der Feuerwehr im Schritttempo um die Ecke zirkeln konnten (siehe Bild rechts), vorbei an leicht verdutzten Passanten mit Körbchen am Arm.

Der Feueralarm kam am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr nicht von irgendwo her, sondern aus der Stadtkirche. So gross die Aufregung anfangs war, so schnell verflog sie wieder. Fehlalarm. Gemäss Schutz&Intervention hat jemand wohl versehentlich den Alarmknopf gedrückt. «Generell kommt das immer wiedermal vor, in der Stadtkirche allerdings eher selten», sagt Feuerwehrkommandant Jürg Bühlmann auf Anfrage.

Video: hit

Speziell bleiben Einsätze in der Altstadt gleichwohl, erst recht bei Veranstaltungen wie dem Albanifest, den Musikfestwochen oder eben dem Wochenmarkt, wenn die ohnehin engen Zufahrtswege noch etwas schmaler werden. Am Montagvormittag fuhr die Feuerwehr von der Technikumstrasse her über den Neumarkt und die Metzggasse. Dort ging es zwischen den Ständen hindurch offenbar langsam, aber stetig voran, ohne erhebliche Verzögerungen. «Die Veranstalter wissen genau, welche Wege sie freihalten und allenfalls evakuieren müssen, wenn ein Alarm ausbricht», sagt Bühlmann. Die Durchfahrtswege haben die Verwaltungspolizei und Schutz&Intervention gemeinsam festgelegt. Grundsätzlich, so Bühlmann, erreiche die Feuerwehr in der Altstadt jeden Winkel: «Es gibt kein Nadelöhr.»

Den letzten Grosseinsatz in der Altstadt hatte die Feuerwehr, als im Juli in der Neustadtgasse ein Dachstock brannte. Dort ist Brandursache nach wie vor ungeklärt. Unklar ist auch, wer in der Stadtkirche den Alarmknopf gedrückt hat. Seitens Stadtkirche hiess es auf Anfrage: Kein Kommentar.

Spuren des Brandes von 1300 noch immer sichtbar

In ersten Teilen im 7. und 8. Jahrhundert erbaut, als einfacher hölzerner Saalbau, ist die Kirche im Frühmittelalter mehrmals abgebrannt. Gegen 1300 müssen grosse Teile des Kirchenschiffes in Flammen gestanden haben, wie Münzfunde aus dem alten Bauschutt vermuten lassen.

Die Feuersbrunst hatte gar eine Glocke zum Schmelzen gebracht. Beim Nordturm, erst 1362 in Gänze fertiggestellt, sieht man noch heute die Spuren des Brandes von 1361, dort, wo die Sandsteine teils brandgerötet sind. Letztmals grosse Aufregung wegen einer möglichen Feuersbrunst sind in einem Brief von 1556 überliefert, in dem der damalige Stadtpfarrer dem Zürcher Reformator Heinrich Bullinger für einen Besuch bei Zwinglis Nachfolger absagen musste, aus «Übelmögigkeit». Plötzlich habe man über dem Kirchturm ein funkendes knisterndes Licht oder Feuer entdeckt, wie man in der Winterthurer Stadtgeschichte nachlesen kann. Nach einer Viertelstunde sei es wieder verschwunden, doch zwei Tage wieder aufgetaucht. Als Brandursache wähnte man damals den allgemeinen Sittenzerfall. (landbote.ch)