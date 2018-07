Flaniermeile oder nur «schöne Bilder»?

Straffer organisiert

Aus zwei Dienststellen wird eine

Die Verkehrsplanung und die Verkehrssteuerung sind heute in zwei verschiedenen Departementen angesiedelt. Erstere beim Bau, Letztere beim Departement Sicherheit und Umwelt. Dies führe zu unnötigem administrativem Mehraufwand und erschwere eine «moderne, koordinierte Gesamtschau» auf den städtischen Verkehr, kritisierten gestern 35 Gemeinderäte von Mitte-links. Unter anderem mit der Buspriorisierung stünden nun jedoch wichtige Verkehrsprojekte an, höchste Zeit also, die Prozesse zu beschleunigen. Die Analyse dafür laufe, versicherte Baustadträtin Christa Meier (SP). Die Dienststellen würden wohl per Anfang 2019 beim Baudepartement zusammengelegt. Das Postulat wurde dennoch überwiesen. (hit)