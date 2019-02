Fliegen fürs Klima mit Oskar der Eule

Der Flug über Winterthur startet in einem rumpeligen Dachstock über dem Technikum. Oskar die Eule, mein kleiner Begleiter, gibt letzte Anweisungen, wie ich den Heissluftballon steuere. Dann flattert er voraus, und ich schwebe hinterher, durch eine lockere Wolkendecke hindurch, über den Hauptbahnhof, den Technopark und das Tössfeld, Wülflingen bereits im Blick.

Die Landschaft zieht verschwommen an mir vorbei. Ein Trip, ein Traum? Eine virtuelle Welt in 3D, in die man mit klobiger Brille im Gesicht und Controller in der Hand abtaucht und in der man selig lächelnd etwas lernen soll, wie man im Alltag zum «Energy-Hero» wird.

«Energie Strategie-was?»

Entwickelt haben das Spiel die beiden ZHAW-Energie- und Umweltingenieure Mirjam West (28) und Onur Yildirim (25). Über Virtual Reality sollen sie für ein Konzept begeistern, das reichlich papieren und wenig fassbar klingt: Die «Energiestrategie 2050».

«Aber was man zum Klimaschutz selber beisteuern kann oder wie und wo die Energiestrategie bereits umgesetzt wird, wissen viele nicht»



Sie zielt auf eine schweizweite Umstellung auf eine möglichst nachhaltigen CO2-neutralen Energie- und Stromverbrauch ab, über ein umfassendes Massnahmenpaket: Von der Gebäudesanierung bis zur Förderung von Solarstrom über Effizienzvorschriften für Elektrogeräte.

Schülerinnen und Schüler demonstrieren inzwischen für eine klimafreundlichere Politik. Und vom Klimawandel hat jeder schon gehört oder gelesen. «Aber was man selber beisteuern kann oder wie und wo die Energiestrategie bereits umgesetzt wird, wissen viele nicht», sagt Mirjam West.

Oskar die Eule lotst mich zur Kehrichtverbrennungsanlage Winterthur. Nach einer sanften Landung mitten in der Heizzentrale muss ich ein paar Fragen zum Energieverbrauch beantworten. Unter anderem lerne ich: Das Verbrennen von Abfall in der KVA erzeugt so viel Strom, um 20 Prozent des städtischen Verbrauchs zu decken.

Nach vier weiteren an die Wand projizierte Fragen, fliegen Oskar und ich weiter zu einem Einfamilienhaus, wie es im Mattenbachquartier stehen könnte. Das Technikum, der HB und der Technopark wären weitere Stationen der Ballonfahrt, Mobilität, Energieeffizienz und erneuerbare Energien weitere Themen, bei denen man Punkte sammelt.

Oskar die Eule lehrt uns den Klimaschutz.

Im Dreischritt-Modus

Bei der technischen Umsetzung haben West und Yildirim eng mit Informatiker der ZHAW zusammengearbeitet. Virtuelle Grundlage bot das virtuelle originalgetreue 3D-Modell Winterthurs vom städtischen Vermessungsamt, allerdings ohne Textur, wie ein Gipsmodell komplett in weiss. Sie färbten Fassaden und Dächer und entwarfen und planten den Parcours und den Plot dazu.

Programmieren, testen, optimieren, immer und immer wieder. «Bis das Spiel in sich stimmig war und man über das virtuelle Winterthur schwebte, ohne dass einem schlecht wurde, dauerte es», sagt Yildirim.

Unter der Flagge der ZHAW ziehen die beiden mit ihrem «Virtual Energy Hero» und einem nachgebauten Heissluftballon-Korb von Messe zu Messe, sogar nach Deutschland. Das Projekt interessiert. Auch in Zeiten von 4DX-Kinofilmen ist Virtual Reality für viele Leute eine neue Technologie, als Lehrmittel erst recht.

«Viele Messebesucher haben uns bestätigt, dass sie eher etwas mitnehmen, wenn komplexe Themen für sie positiv erlebbar werden», sagt West. «Gamification» nennt sich das. In der virtuellen Welt ist fast alles möglich. Eine Wärmepumpe tief unter der Erde wird plötzlich sichtbar, ja sogar Oskar die Eule lässt sich per Controller kraulen.

Die zwei ZHAW-Assistierenden arbeiten bereits an den nächsten Versionen, bei denen man die «Smart City» Winterthur noch interaktiver erkunden kann. Man testet mit Oskar die dimmbare Strassenbeleuchtung, macht Vorschläge, wie sich das Zukunftsquartier Neuhegi per eigener App vernetzt oder wagt eine Fahrt im autonomen Stadtbus.

«Dabei versuchen wir auch zu erheben, auch welche Mittel und neue Technologien die Leute dazu animieren würden, ihr Konsumverhalten umzustellen», sagt West. Möglich ist, dass der «Virtual Smart Winti Hero» bald ein ständiges Plätzchen im Superblock bekommt, wo mit Oskar zum Flug ansetzen kann, wer gerade will.

Ausprobieren kann man den Virtual Energy Hero beispielsweise ab 21.3 an der Wohga in den Eulachhallen.

(Der Landbote)