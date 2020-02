Frau Holle streikt – die Stadt freuts

Der Winter war im Flachland bisher ein Totalausfall. Auch in Winterthur: Die automatische Schneemessstation des Tiefbauamts hinter der Villa Flora hat in der laufenden Wintersaison noch keinen einzigen Zentimeter Schnee registriert. «Zwar gab es an einzelnen Tagen schon mal Graupel und nasse Flocken, aber etwas Messbares liegen geblieben ist in der Stadt bis jetzt nicht», sagt Peter Hirsiger, Leiter des Strasseninspektorats. Und das hat offenbar Seltenheitswert. In älteren Unterlagen sei zwar irgendwo aufgezeichnet, dass es bis Mitte Februar auch schon mal gar keinen Schnee gegeben habe, sagt Hirsiger. Aber wann dies konkret der Fall gewesen ist, konnte gestern nicht mehr eruiert werden.

Ungenutzte Schneepflüge

Bereits die letztjährige in Winterthur gemessene Schneemenge von total 49 Zentimetern galt als unterdurchschnittlich. Immerhin verzeichnete man damals noch sechs grosse Schneeräumeinsätze. Doch auch wenn in dieser Saison die Räumdienste in der Stadt noch nie unterwegs waren, untätig waren die Mitarbeitenden des Winterdienstes deswegen nicht. So nahmen sie in den letzten Wochen und Monaten neben Reinigungs- und anderen Strassenunterhaltsdiensten durchaus auch einzelne Streusalz-Einsätze wahr.

Weniger Salz, tiefere Kosten

Aufgrund des bisher aussergewöhnlich milden Winters, bildete sich aber nur an wenigen Tagen Eis, so dass der bisherige Streusalzverbrauch als eher bescheiden bezeichnet werden darf. «Die Stadt Winterthur verbraucht im Zehnjahresdurchschnitt normalerweise rund 850 Tonnen Streusalz pro Winter», sagt Hirsiger. In dieser Saison seien bis jetzt aber erst 60 Tonnen Streusalz auf dem städtischen Strassennetz verteilt worden. Das entspricht nicht einmal einem Zehntel der sonst üblichen Menge.

Das freut die Stadt. Denn so spart sie Kosten. Das Strasseninspektorat schätzt allein schon den Minderaufwand beim Winterdienst für das Rechnungsjahr 2019 auf ungefähr 150000 Franken. Zu 2020 könne man noch keine Angaben machen, sagt Hirsiger. Denn rein theoretisch könnten Schnee und Eis ja immer noch kommen.