Frau bei Auffahrunfall verletzt

An der Wülflingerstrasse in Winterthur ist es am Dienstagabend zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen. Eine 54-jährige Frau wurde dabei verletzt, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit.

Um 21 Uhr ist es zum Auffahrunfall gekommen. Der Lenker des vorderen Autos, ein 59-jähriger Portugiese, musste verkehrsbedingt bremsen. Die Lenkerin des hinterherfahrenden Autos bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei verletzte sich die Beifahrerin des vorderen Fahrzeuges, eine 54-jährige Portugiesin, leicht. Nach der Erstversorgung wurde sie durch den Rettungsdienst Winterthur ins Spital gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. (far)