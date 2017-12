«Früher war ich allein mit 700 Soldaten»

Es ist traurig, wie viele Menschen alleine sind. Nicht nur alte, sondern oft auch jüngere Menschen sind einsam, sogar solche, die eine eigene Familie haben. Gerade in der Winter- und Weihnachtszeit. Ich finde es darum wichtig, gibt es mit der Wochenendstube einen Treffpunkt für sie. An jedem Wochenende und an den Feiertagen ist die Wochenendstube an der Wartstrasse 11 am Nachmittag für alle geöffnet, die das Bedürfnis nach Gesellschaft haben. Man kann in gemütlicher Runde zusammensitzen, Spiele spielen, Kaffee und Tee trinken, etwas Kleines essen. Es sind immer freiwillige Betreuer und Betreuerinnen wie ich anwesend. Auch an Heiligabend war ich mit zwei Kolleginnen dort. Dann gab es ein Tännli und kleine Geschenke für alle – selbst gestrickte Socken oder Duschgel, solche Dinge. Und wir machten etwas Gutes zu essen. Dieses Jahr gab es Kartoffel- und Rüeblisalat, und ein Metzger hat uns zwei schöne, grosse Schinkli gespendet. Ich kochte bei mir zu Hause, denn in der Wochenendstube hat es leider nur eine Herdplatte. Ich finde, etwas festlich soll es schon sein – letztes Jahr hatte es an Heiligabend nur Wienerli und Gerstensuppe gegeben. Das hat mir ein bisschen wehgetan, als ich das hörte.

Für mich war schon vor der Pensionierung klar: Ich werde Freiwilligenarbeit leisten. Nach der Pensionierung habe ich zuerst ein halbes Jahr pausiert – nach 40 Jahren als Köchin und Betriebsleiterin von kleineren und grösseren Personalrestaurants in der ganzen Schweiz hatte ich das verdient. Dann habe ich angefangen, freiwillig zu arbeiten, und im Verlauf der letzten Jahre wurde es immer mehr. Im Moment sind es sicher acht bis 15 Stunden pro Monat. Nebst der Wochenendstube helfe ich beim Mittagstisch in der Gaiwo im Brühlgut mit, engagiere mich beim Besuchsdienst der reformierten Stadtkirche und bin Wanderleiterin. Die Freiwilligenarbeit macht mir viel Freude. Ich habe auch nach meiner Pensionierung immer noch Fixpunkte, komme sicher nicht zu wenig unter die Leute und vor allem mache ich etwas Sinnvolles.

Es macht mich zufrieden, wenn ich merke, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, Menschen aus schwierigen Situationen herauszuhelfen oder diese zumindest etwas zu erleichtern. Und mich freut es immer, wenn ich Dankbarkeit verspüre. Es ist in der Wochenendstube zwar so, dass ich den Besuchern nicht zu viel von mir selbst preisgebe, doch zu vielen habe ich trotzdem ein gutes persönliches Verhältnis. Es kommt vor, dass mir eine Besucherin am Bahnhof ein nettes Hallo zuruft. An solch kleinen Sachen merke ich, dass mein Engagement schon etwas bewirkt. Was sicher niemandem hilft, ist Mitleid. Darum fasse ich die Besucher auch nicht mit Samthandschuhen an. Wenn zum Beispiel jemand in der Wochenendstube missioniert, dann sage ich ganz klar: nicht hier drin. Oder wenn die Besucher unanständig mit­einander umgehen, greife ich unverblümt ein und sage direkt, was hier gilt.

Ich werde oft gefragt, ob ich nicht manchmal Angst habe als doch schon 71-jährige Frau, zehn bis 20 Menschen zu betreuen, die in einer schwierigen Situation sind. Vor allem dann, wenn ich es alleine mache, habe ich manchmal schon kurz ein mulmiges Gefühl, doch das stelle ich schnell ab. Ich finde es sinnlos, sich der Angst hinzugeben, und ich denke mir dann immer: Früher warst du manchmal alleine mit bis zu 700 Soldaten, und da ist ja nie etwas passiert. Eine meiner beruflichen Stationen war nämlich, dass ich die Cafeteria bei einem Militärschiessplatz im Engadin geleitet habe. Ich habe generell das Gefühl, dass ich eine gesunde Selbstsicherheit ausstrahle, auch früher schon. Ich hab zum Beispiel Militärdienst geleistet und musste mir damals eigentlich nie blöde Sprüche anhören – wie so manche andere Frau im Militär es muss.

So gerne ich es tue, so froh bin ich auch, dass ich dieses Jahr nur an Heiligabend arbeite. Letztes Jahr war ich nämlich am 24. und 25. Dezember eingespannt, da war ich sehr erschöpft. Heuer war ich am Weihnachtstag bei meiner Schwester, und über Neujahr fahre ich – wenn ich Lust habe – ins verschneite Münstertal. In der Wochenendstube arbeiten dann andere Betreuer(innen), die mit den Besuchern ins Jahr 2018 rutschen. Alkoholfrei mit Rimuss und vielleicht etwas Lachs.

Aufgezeichnet von Nicolas Hermann (Der Landbote)