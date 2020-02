Für den Enkeltrick rasch in die Schweiz

Es war ein voller Fahndungserfolg für die Ermittler der Kantonspolizei. Letzten Mai schnappten sie in Winterthur an unterschiedlichen Tagen gleich zwei Betrüger, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ältere Personen um grosse Geldbeträge erleichtern wollten. Einer der damals Verhafteten stand am Mittwochmorgen vor dem Winterthurer Bezirksgericht.

Im verhandelten Fall ging es um einen gemeinhin Enkeltrick genannten Betrugsversuch. Eine bis heute unbekannte und unauffindbare Anruferin kontaktierte eine 77-jährige Rentnerin im Breite-Quartier und gab sich als gute Bekannte aus. Im Zusammenhang mit einem Wohnungskauf brauche sie dringend Geld, klagte die falsche Bekannte und forderte 80'000 Franken.

Zugriff bei der Storchenbrücke

So viel Geld hatte die Rentnerin nicht, man einigte sich schliesslich auf 20'000 Franken, welche die alte Frau bei der Bushaltestelle an der Storchenbrücke in einem Couvert einem Kurier übergeben sollte. Nach dem Telefonat wurde sie aber offenbar doch noch misstrauisch und die Polizei trat auf den Plan.

Der Kurier, ein 26-jähriger Pole, tauchte etwas später beim Treffpunkt auf und nahm das Couvert an sich. Doch dieses war bloss mit Papierschnipseln gefüllt, und kurz nach der Übergabe wurde der junge Mann von vier zivil gekleideten Kantonspolizisten verhaftet.

Alles nur Zufall?

Seither sass er in U-Haft und im vorzeitigen Strafvollzug. Begleitet von zwei Polizisten und in Handschellen erschien er vor Gericht und erzählte eine recht abenteuerliche Geschichte. Er arbeite in Polen als Hilfskoch, sei aber auf der Suche nach einer neuen Arbeit Ende Mai spontan nach Basel gereist und dann weiter nach Winterthur. Hier kenne er zwar niemanden, doch habe er gehört, es gebe in der Stadt Arbeit.

Dann will der Pole in einem Café zufällig einen Landsmann kennengelernt haben, der mit einem lukrativen Auftrag lockte: Er könne sich schnell 300 Franken dazuverdienen, wenn er von einer älteren Person ein Couvert entgegennehme. «Ich habe nur diesen Auftrag ausgeführt und von der ganzen Sache nichts gewusst», beteuerte der Beschuldigte vor Gericht. Die unbekannte Person am Telefon kenne er nicht und den Landsmann habe er zuvor noch nie im Leben gesehen.

Gleiches Spiel in Deutschland

«Zuviele Zufälle» und «unrealistisch» – so lautete zusammengefasst die Antwort des Staatsanwalts auf diese Aussagen, die teils auch im Widerspruch standen zu den Angaben, die der Beschuldigte vor einigen Monaten bei der Polizei gemacht hatte. «Der Sachverhalt ist unbestritten, er war der Geldabholer und er hat diese Masche schon mehrfach durchgezogen», so der Staatsanwalt.

Der Mann weist eine Vorstrafenliste in Polen auf. Und vom Amtsgericht Ingolstadt in Deutschland war er 2015 wegen gewerbsmässigen Betrugs zu einer mehrjährigen Freihheitsstrafe verurteilt worden, auch damals ging es um Enkeltrick-Betrügereien. Das Gericht war sich damals sicher, dass der junge Pole Mitglied einer «europaweit agierenden kriminellen Organisation» ist.

Polnische Banden sind typisch

Tatsächlich passt alles perfekt ins Muster: Enkeltrick-Betrügereien wurden in der Schweiz erstmals 2005 verzeichnet, dahinter stecken laut der Zürcher Staatsanwaltschaft Banden, die vorwiegend aus Polen operieren. Sie rufen von dort aus an und schicken für die Geldübergabe Banden-Mitglieder los, die sich bloss einige Tage lang in der Schweiz aufhalten. Seit 2017 sind die Staatsanwaltschaft und die Kapo Zürich Teil eines europäischen Joint Investigation Teams gegen Enkeltrickbetrug. Ob der erfolgreiche Zugriff von letztem Mai damit zusammenhängt, ist nicht bekannt.

Trotz der recht klaren Ausgangslage versuchte der Verteidiger seinen Mandanten als blosse Marionette der wahren Drahtzieher zu präsentieren. Er sei nur Gehilfe gewesen und nicht über alle Details im Bilde.

27 Monate Strafe

Das Winterthurer Gericht schenkte dieser Version keinen Glauben. Es verurteilte den Mann zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 27 Monaten und bewegte sich damit zwischen den Forderungen von Staatsanwalt und Verteidiger von 36 und 13 Monaten. Die Zeit, die er bereits hinter Gittern verbrachte, wird ihm angerechnet. Zudem erhielt der Pole einen Landesverweis von 10 Jahren.

Die Richterin sprach klare Worte: «Ihre Geschichte ist lebensfremd und gänzlich unglaubwürdig.» Man habe es mit einem Enkeltrick-Betrug zu tun, dafür brauche es mehrere Tatbeteiligte mit spezifischen Rollen. Es sei völlig undenkbar, dass ein ‹Abholer› so kurzfristig engagiert werde. Und: Für die Opfer seien solche Taten «äusserst schlimm».

Das Urteil kann ans Obergericht weitergezogen werden.