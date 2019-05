Für den Sechser im Rechnen gab’s ein Gratis-Poulet

Bei Tenti am Untertor gab es unter anderem italienische Spezialitäten, und natürlich hatte die Familie auch italienische Wurzeln: Im Jahr 1905 waren die Grosseltern aus Norditalien eingewandert und hatten sich in Uster niedergelassen. Von dort zog das jüngste der sechs Tenti-Kinder, der 1911 geborene Alfredo, nach Winterthur weiter und eröffnete 1936 am Unteren Graben 35 (heute: Migros Bank) sein erstes Geschäft. Ein Jahr nach der Übersiedlung kam Tino Tenti zur Welt: «Mein Vater handelte von Anfang an mit Früchten, Gemüsen und Comestibles», erzählt er. «Und er war der einzige der Familie, der sich einbürgern liess.»

Der Laden der Familie Tenti am Untertor, mit der Gemüseauslagen und den gut platzierten Webeschildern. Bild: Stadtbibliothek

1951 hörte Alfredo Tenti, dass «Pelz Schweizer» am Untertor 19 sein Geschäftshaus verkaufen wollte. Er packte die Gelegenheit beim Schopf, erwarb das Haus und verlegte sein Geschäft ans Untertor. «Es lief super, die Entwicklung war positiv», weiss Tino Tenti, der nach einer Handelsschule in Neuenburg und einem Volontariat in Bern 1955 selber in das väterliche Geschäft eintrat, wo er noch lange unter seinem Vater arbeiten sollte. «Obwohl wir ja zuhause schon nicht mehr Italienisch redeten, weil meine Mutter eine Deutschschweizerin war, waren wir halt doch eine typisch italienische Familie», erinnert er sich. «Mein Vater war der Capo!»

Ein Vater mit kreativen Ideen

Tentis Vater zeichnete sich auch durch kreative Ideen aus: Unvergessen ist für Tino Tenti eine Aktion, die sein Vater ausgeheckt hatte: «Wer im Zeugnis einen Sechser im Rechnen hatte, konnte bei uns gratis ein gebratenes Poulet abholen», erinnert er sich. «Das war 1963 und wir wurden noch jahrelang von Leuten darauf angesprochen, die davon profitiert hatten.» Auch der Werbespruch «Sempre contenti con Tenti» (Immer zufrieden mit Tenti) dürfte seinem kreativen Vater geschuldet sein.

«Wir waren eine typisch

italienische Familie: Mein

Vater war der Capo.»Tino Tenti

Der früherre Lebensmittelhändler über die Dynamik in seiner Familie

Erst 1977 übernahm Tino Tenti die Firma von seinem Vater und wandelte sie in eine Aktiengesellschaft um. Noch kurz zuvor war das familiäre Liegenschaftenportefeuille erweitert worden: 1974 konnten er und Ehefrau Pamela die Nachbarliegenschaft Untertor 17 (damals Burmeister-Bachmann Blumen) erwerben. Im Zuge der Nachfolgeregelung trat Vater Alfredo Tenti seinem Sohn 1982 die Liegenschaft Untertor 19 ab – doch bereits 1985 entschieden sich Pamela und Tino Tenti, ihren Laden am Untertor zu schliessen und sich auf das Engros-Geschäft zu konzentrieren, das bis heute von einer Tochter und ihrem Mann weitergeführt wird.

Ein Kunstwerk aus Gemüse

Pamela und Tino Tenti haben zahlreiche schöne Erinnerungen an die Zeit ihres Comestibles- und Gemüsegeschäftes im Untertor. Dazu gehört etwa die Ausebnung des Untertors 1976, die die «Gewerbler» selber finanzieren mussten. Das Geld dafür brachten sie unter anderem mit einer sehr gut florierenden Albanifäscht-Beiz am Untertor zusammen. Legendär ist auch der «längste Strudel der Welt», den der Confiseur Bosshard an der Stadthausstrasse beim Bahnhof herstellte und in der ganzen Länge des Untertors aufbaute. Mit Stolz erfüllte die aktiven und innovativen Gewerbler auch der Emch-Preis, den sie für ihre schöne, ausgeebnete Gasse 1975 erhielten.

Bild: Stadtbibliothek

Aber die Aktivitäten der Familie Tenti beschränkten sich nicht nur aufs Untertor: «Eine Zeit lang betrieben wir auch Filialen, eine an der Tösstalstrasse 78 und eine in Wülflingen, vis-à-vis der Apotheke Nisoli», erzählt Tino Tenti. «Zudem waren wir jahrelang mit einem Stand am Wochenmarkt, der sich damals noch auf den Neumarkt befand.»

Präsenz markierte der «Gmüesler» auch auf der Gasse vor dem Laden: Pamela Tenti erinnert sich, wie sie einmal – mit Hilfe ihrer Kinder – aus Gemüsen ein grossflächiges, buntes «Gemälde» schuf, in dessen Mitte das Untertor-Wappen prangte. Und zur Zeit der Traubenernte wurde jeweils mit einem reich beladenen Aussenverkaufsstand «Italianità» ans Untertor gebracht.

Eher skurril mutet im Rückblick an, dass früher viele Zürcher Kundinnen und Kunden mit dem Auto zu Tentis ans Untertor kamen, weil es in Winterthur damals beim Laden noch Parkplätze gab. Schon besser nachvollziehbar ist der andere Grund dafür: Weil sie das Untertor so schön fanden. (Landbote)