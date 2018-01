Für die «Wunderbrücke» fehlen noch drei Millionen

Im Technorama bereitet man sich derzeit auf den nächsten grossen Wurf vor: 2019 soll die völlige Neugestaltung des Parks samt 130 Meter langer und bis zu 17 Meter hoher «Wunderbrücke» angepackt werden. Wenn nach dem Regierungsrat demnächst auch der Kantonsrat dem 7,4 Millionen-Beitrag aus dem Lotteriefonds zustimmt, sind 12 der 15 Millionen beisammen.

«Wir sind gut auf Kurs», sagt Schedler. Man sei derzeit mit Lotteriefonds anderer Kantone, mit Stiftungen und privaten Spendern in Verhandlung. Eröffnen soll der Park im Frühling 2021.

Trendige Gruppenrätsel

Etwas kleiner, nämlich jeweils nur einen Raum gross, sind die «Adventure Rooms». Inspiriert von den trendingen «Escape Room»-Spielen, wo eine Gruppe innert einer Stunde diverse Rätsel lösen muss, eröffnete im September der erste Raum «Spektrum».

«Wir sind der grösste ausserschulische Lernort der Schweiz»Roy Schedler,

Marketing-Leiter Technorama

Im Frühling folgt mit «Continuum» das zweite Spiel. Speziell ist, dass es hier weniger um Logikrätsel als um wissenschaftliche Experimente geht. «Mehrere davon sind inspiriert von Exponaten in der Ausstellung», verrät Schedler.

Im Ausstellungsbetrieb gibt es im laufenden Jahr ein Wiedersehen mit einer beliebten älteren Sonderausstellung: «Der vermessen(d)e Mensch» kehrt nach 2011 wieder nach Winterthur zurück, während die jüngste Eigenproduktion zur Luft derzeit in Warschau gastiert. Auch im russischen Almetyvesk und in Wolfsburg wurden letztes Jahr Technorama-Sonderschauen gezeigt.

Weltweit gefragte Experten

Zusammen mit der Wanderausstellung «Technorama on Tour» in verschiedenen Schweizer Einkaufszentren erreichte das Technorama ausserhalb Winterthurs insgesamt rund 600 000 Zuschauer. Die Expertise der Winterthurer Museumsmacher ist weltweit gefragt, denn das Technorama gilt weltweit als eines der führenden Science Center und wird regelmässig von internationalen Delegationen besucht. Direktor Thorsten Künnemann war unter anderem als Berater für neue Science Center in Dubai und Beijing tätig, die noch 2018 eröffnen werden.

Schulen als Wachstumsmarkt

Je trüber das Wetter draussen, desto sonniger fallen die Besucherzahlen im Technorama aus. Nach dem Rekordjahr 2016 gab es im vergangenen Jahr wieder ein leichtes Minus von 1,3 Prozent. «Es lag am warmen Mai und Juni, die anderen Monate verzeicheten gute bis sehr gute Zahlen», sagt Roy Schedler, Marketingleiter des Technorama. Mit 277 641 Eintritten bleibt das Technorama das mit Abstand beliebteste Museum der Stadt.

Weiter auf Wachstumskurs ist man bei den Schulklassen. 1,4 Prozent mehr Schüler kamen 2017 vorbei, total waren es 61 398 – das ist ein Rekord mit dem nicht einmal das Verkehrshaus Luzern mithalten kann. «Wir sind der grösste ausserschulische Lernort der Schweiz», sagt Schedler.

Knapp ein Drittel der Klassen stammt aus dem Ausland, vor allem aus Süddeutschland. «Meist sind das nicht einfach nur Ausflüge, vielmehr buchen die Schulen spezifische Kurse in unseren Labors», so Schedler . Nicht alle Schulen können sich gut bestückte Chemie-, Physik- oder Biologielabors leisten. Vielen Lehrkräften erscheine es unter diesen Umständen sinnvoller, diesen Service einzukaufen: im Technorama.

(Der Landbote)