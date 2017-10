«Für einen Horrorfilm reichte das Geld nicht»

Millennials haben keinen Durchhaltewillen, wollen nicht hart arbeiten und sind unfähig, sich auf etwas Festes einzulassen. Wer das denkt, der kennt Patrick Bösiger und Silvan Toepfer nicht. Die beiden Winterthurer KV-Absolventen, 20 und 22 Jahre alt, haben in den letzten eineinhalb Jahren zusammen einen Film gedreht.

Das Eigene daran: Alles, was sie übers Filme machen wissen, haben sie sich mit Youtube-Tutorials beigebracht, also mit Videos, die einem von «Wie falte ich meine Wäsche korrekt?» bis hin zu «Wie werde ich ein Profi-Basketballspieler?» alles Mögliche erklären.

«Irgendwann haben wir uns gedacht: Wieso machen wir das nicht einmal selbst?»



Patrick, der für die Kamera, die Belichtung und den Ton verantwortlich war, hat in mehreren hundert Videos gelernt, wo das Mikrofon je nach Szene hingehört, wie man den Ton abmischen muss oder wie man in professionellen Programmen Clips schneidet. Silvan, der sich selbst als Berater bezeichnet, hat Regie geführt und war für die Schauspieler sowie das Bühnenbild verantwortlich.

Drehbuch-Aufbau gegoogelt

Die beiden Freunde kennen sich seit der Berufsmittelschule, wo sie zusammen nächtelang Horrorfilm um Horrorfilm schauten. «Wir haben dann angefangen, die Filme zu kritisieren und zu diskutieren, was man alles besser machen könnte», erinnert sich Silvan. «Irgendwann haben wir uns dann gedacht: Wieso machen wir das nicht einmal selbst?»

Zwischen den Lehrabschlussprüfungen und dem Berufseinstieg hat sich dann eine Idee konkretisiert. «Zuerst wollten wir einen Horrorfilm machen, aber das war wegen der Special-Effects zu teuer», sagt Patrick. So ist der Film mit dem Titel «Jamais-vu Never Seen» jetzt eine Mischung zwischen Thriller und Drama, das von einem Familienvater handelt, dessen Geheimnisse zwei Familien auseinander zu reissen drohen.

Das Drehbuch haben die beiden selbst geschrieben, in typischer Digital-Native-Manier: «Als wir die Geschichte im Kopf hatten, haben wir gegoogelt, wie so ein Drehbuch aufgebaut und formatiert sein muss», sagt Patrick. Und fügt an: «Es ist schon ganz anders als ein Schulaufsatz.»

Alle helfen mit

Der Film ist ein Projekt, bei dem alle im Umfeld der jungen Filmemacher mitgeholfen haben. Die Schauspieler sind, mit einer Ausnahme, Freunde und Familienmitglieder: Die Schulfreundin von früher, Leute aus der Cevi, wo Patrick als Leiter arbeitet, seine Zwillingsschwester und der frühere Geschichtslehrer spielen mit.

Eine Nebenrolle hat auch sein Klavierlehrer, der zugleich die Filmmusik komponiert hat. Bei den Locations dasselbe: Einer der Drehorte ist das Haus des Grossvaters, weitere konnte Silvan über Freunde organisieren. Was den beiden die Youtube-Videos nicht zeigen konnten, war, dass ein Film immer ganz anders herauskommt, als geplant. «Wir hatten immer eine genaue Vorstellung, wie was aussehen sollte, aber beim Filmen machten wir dann die Erfahrung, dass man das meistens nicht so verwirklichen kann», sagt Silvan.

Für die Dinner-Szene, die im Film knapp vier Minuten lang ist, hätten sie mehrere Stunden gefilmt, bis halb drei Uhr nachts. Viel zu lange, wie sie später bemerkten. «Wir wollten viel zu professionell sein. Wir hätten öfters einfach mal machen und im Nachhinein schauen sollen.»

Nach eineinhalb Jahren Arbeit, über 20 Drehtagen und unzähligen Treffen nach Feierabend ist der Film nun im Feinschliff. Der knapp zweiminütige Trailer zum Film ist auf Youtube zu sehen. Er beginnt mit der Flucht eines Mannes, der im Wald verfolgt und dann gekidnappt wird. Unterlegt ist er mit dramatischer Musik. Die Schnitte sind sauber, das Bild klar, die wechselnden Einstellungen halten die Spannung. Nichts lässt auf den ersten Blick erkennen, dass dies ein Film von Laien ist, die sich jegliches Wissen über Youtube angeeignet haben.

Der Trailer von «Jamais-vu/Never Seen» . Quelle: youtube

Und doch ein wenig Y

Die beiden Millennials widersprechen mit ihrem Projekt einerseits den Vorurteilen ihrer Generationen. Andererseits sind sie doch ein bisschen Vertreter der Generation Y: Auch Patrick und Silvan ist ihre Individualität und die Freude an der Arbeit wichtig. Patrick, der technikaffine Autodidakt, überlegt vor jeder Antwort, erzählt gut und erinnert sich gerne.

Er würde gerne einmal beruflich Spielfilme drehen, ist sich aber bewusst, dass die Konkurrenz in der Schweiz sehr gross und die Chancen sehr klein sind. Auch wenn sie mit dem Produzieren von Musikvideos bereits Geld verdienen, sagen sie, dass Filmen für sie vorerst ein Hobby ist. «Filmen muss Spass machen. Sobald es für uns zum Muss wird und wir nicht mehr selber bestimmen können, was wir machen, hören wir auf», sagt Silvan. Dass er in dieser Hinsicht keine Ambitionen hat, kauft man ihm jedoch nicht ganz ab.

Die beiden sind stolz auf ihren ersten Film. «Besonders die ersten zweieinhalb Minuten sind genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, wie es in unserem Drehbuch steht», sagt Patrick. Am 26. November ist Premiere im Kino Kiwi, es haben sich bereits über 300 Leute angemeldet. Der Härtetest kommt aber erst, wenn sie den Film nach der Premiere auf Youtube laden. Ganz der Millennial sagt Patrick: «Das ehrlichste Feedback bekommt man nur im Internet.»

(Der Landbote)