GLP will auch Polizisten ohne Schweizer Pass

Die GLP hat gemeinsam mit den Fraktionen der SP, Grünen/AL und EVP beim Stadtrat ein Postulat eingereicht, in dem sie einen Abbau von Zugangsschranken für den Polizeidienst fordert. Insbesondere sei der Dienst für Personen ohne Schweizer Pass zu öffnen. Heute sei in Winterthur ein Viertel der Bevölkerung von der Möglichkeit ausgeschlossen, im hoheitlichen öffentlichen Dienst zu arbeiten, schreibt die GLP in einer Mitteilung. Die Stad verzichte ohne Not auf ein grosses Potenzial.

Angestossen hatten das Postulat, das erst einmal die Prüfung eines neuen Regimes verlangt, die jungen Grünliberalen. In früheren Diskussionen zum Thema hatten Gegner der Forderung nach einer Öffnung entgegengehalten, wer am Polizeidienst interessiert sei, könne sich einbürgern lassen. (mcl)