Gebrauchte Dinge gratis zum Mitnehmen

An der Spitze des noch jungen Vereins Grundschritt stehen zwei Personen, die schon anderes in Gang gesetzt haben in Winterthur. Stefan Lüscher gehörte vor Jahren zu den Initianten der Spenglerei, die heute Osttor heisst. Daniel Bühler war Initiant und Chef der Afro-Pfingsten. Sie beide sind nun tätig in der Arbeitsintegration. Doch ihr Verein Grundschritt steht noch ganz am Anfang: Vier Personen geben sie eine Aufgabe und versuchen, sie wieder (oder erstmals) in den Arbeitsprozess zu integrieren. Die Arbeitsgebiete sind Reinigung, Umzüge, Räumungen, Hauswartungen und Umgebungspflege. Die neue Aufgabe sei mehr Idealismus als Beruf, sagt Lüscher, der seinen Lebensunterhalt mit einem 50-Prozent-Pensum als Werklehrer verdient.

Nun tritt der Verein Grundschritt zum ersten Mal an die Öffentlichkeit, und er tut das augenfällig und offensiv. An fünf Samstagen in der ersten Jahreshälfte fahren Lüscher & Co. mit einem mehr als 40 Jahre alten Peugeot J7-Lieferwagen auf den Graben, zum ersten Mal am kommenden Samstag. Silberbüx nennen sie den Oldtimer, darauf prangt ein Plakat «Gratis zum Mitnehmen».

Raffel, Vase, UKW-Radio

Das Angebot gilt für alle: Man besucht die Silberbüchse und nimmt mit, was einem gefällt oder was man glaubt, noch weiter brauchen zu können. Verschenkt werden lauter Dinge, die der Verein und seine Mitarbeitenden bei Hausräumungen abtransportieren und nicht wegwerfen mögen. Das kann Grossmutters Röstiraffel sein, eine Vase, ein Bild oder, wenns hoch kommt, auch mal ein Transistorradio mit UKW-Antenne. «Statt diese Dinge, die noch funktionstüchtig sind, zu entsorgen, bringen wir sie unter die Leute», sagt Lüscher. Eine Sammelbüchse in der Silberbüx aufzustellen, sei ihm zwar nicht erlaubt worden, das hätte eine höhere Bewilligungsgebühr mit sich gebracht. Aber über seinen Sinn und Zweck darf der Verein informieren.

Silberbüx-Verschenkbus, Verein für Arbeitsintegration: Samstag, 22. Februar, 10 – 16 Uhr, Graben.