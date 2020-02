Geburtstagsfeier endet mit Polizeieinsatz

Eigentlich wollte die Gesellschaft in Winterthur Seen einen Geburtstag feiern, geendet haben die Feierlichkeiten aber mit einem Polizeieinsatz und zumindest für einen 40-jährigen Mann mit einem Besuch auf der Notfallstation des Kantonsspitals Winterthur.

Wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt, sei der Alarm um kurz vor 00.30 Uhr eingegangen. Zwei Männer haben sich demnach im Rahmen einer privaten Geburtstagsfeier in einem Gastrobetrieb in Winterthur Seen derart geprügelt, dass sich ein 40-jähriger Nordmazedonier ein Bein brach. Nach einer Erstversorgung musste er mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden.

40-jähriger Deutscher verhaftet

Sein ebenfalls 40-jähriger Kontrahent konnte von der Stadtpolizei noch vor Ort festgenommen werden. Er zog sich bei der Schlägerei Schürfwunden und Prellungen zu, schreibt die Stadtpolizei weiter.

Warum sich der Deutsche und der Nordmazedonier geprügelt haben, ist laut Stadtpolizei noch nicht bekannt und werde nun abgeklärt. (gvb)