Gefährlicher Kreisel soll sicher werden

Die Zu- und Ausfahrten zum zweispurigen Kreisel an Seener-, Grüzefeld- und Etzbergstrasse sind so breit, dass die Autos zu schnell ein- und ausfahren. Zudem ist Beleuchtung nicht normenkonform, und die Durchsicht über den Kreisel im Winter irritiert die Fahrer beim Blick nach links. Kurzum: Der Kreisel ist gefährlich, das hat eine Studie vor vier Jahren bereits bestätigt. Er hat sich zum Unfallschwerpunkt entwickelt. Fast viermal knallt es dort pro Jahr. In fast allen Fällen gab es nur leicht Verletzte. Tödlich endete ein Unfall allerdings, als 2013 ein LKW einen 61-jährigen Velofahrer beim Abbiegen in die Grüzefeldstrasse erfasste.

Bis zum letzten Sommer war der Kreisel eine Baustelle. Um alte Gas- und Wasserleitungen zu ersetzen, musste Stadtwerk Winterthur auch den Belag aufreissen. Obschon sich die städtischen Betriebe und Fachstellen bei Bauarbeiten jeweils absprechen, wurden dabei die Fahrspuren nicht verschmälert, um den Kreisel sicherer zu machen und das Tempo zu drosseln. Warum nicht? Die Erklärung mutet etwas bürokratisch an. Die Seenerstrasse ist eine sogenannte Staatsstrasse. Zuständig ist der Kanton, der damit auch einen Teil der Umbaukosten trägt. Mit ihm muss sich das städtische Tiefbauamt absprechen. Das dauert. Die über 60-jährigen Leitungen aber mussten dringend ersetzt werden.

Millionen-Sanierung geplant

Das Timingproblem lässt Renate Dürr, die inzwischen für die Grünen im Kantonsrat politisiert, nicht gelten. Sie hatte 2017 eine Motion (später Postulat) eingereicht, in der der Stadtrat aufgefordert wurde, den Kreisel sicherer und behindertengerecht umzubauen. «Man hat das Problem damals schlicht auf die lange Bank geschoben», sagt sie.

In der Antwort auf Dürrs Postulat kündigt der Stadtrat nun an, für das nächste Budget einen Investitionskredit für ein Umbauprojekt zu beantragen, das «möglichst geringe bauliche Anpassungen» vorsieht. Man rechne mit Kosten von rund 1,5 Millionen Franken, heisst es beim Baudepartement auf Anfrage. Derzeit prüfe man verschiedene Varianten, um den Kreisel für Fussgänger und Velofahrer sicherer zu machen. Bereits verworfen habe man die Option, eine Ampel zu installieren: Zu platzraubend sei dies und verursache zu Stosszeiten zu viel Stau. Ansetzen werde man wohl bei der Spurenbreite, beim Radius und bei den Fussgängerstreifen.

«Ziel erreicht!»

Obwohl Dürr überzeugt ist, dass man viel Geld hätte sparen können, wenn man die Strassen- und Leitungsarbeiten gleichzeitig ausgeführt hätte, ist sie letztlich zufrieden, dass ihr Postulat nun Wirkung zeigt: «1,5 Millionen Franken sollten dafür reichen, die Verkehrssicherheit deutlich zu erhöhen. Ziel erreicht!»

Wie ein Blick auf die Statistik zeigt, schwanken die Unfallzahlen beim Problemkreisel von Jahr zu Jahr. Zwischen 2006 und 2016 lagen sie zwischen null und fünf registrierten Unfällen jährlich. Dabei verletzten sich insgesamt 23 Personen leicht. 2017 gab es gemäss Stadtpolizei bei total acht Unfällen vier Verletzte. Im Jahr darauf wiederum passierte nichts oder allenfalls nur leichte Unfälle, die ohne Polizei abgewickelt wurden.

Warum gerade das Jahr 2018 unfallfrei blieb, darüber lässt sich laut Stapo-Sprecher Adrian Feubli nur spekulieren. Wie erwähnt wurde auch damals auf dem Kreisel gebaut. Manchmal sinke durch eine Baustelle die Verkehrssicherheit, manchmal steige sie aber auch. «Weil man bewusster fährt und mehr achtgibt als sonst», so Feubli.

Schweizweit hat in den letzten Jahren die Anzahl Verkehrsunfälle mit Autos und Motorrädern abgenommen. Dafür verunfallten mehr Velofahrer und Fussgänger. In Winterthur verletzten sich im letzten Jahr zehn Velo- und fünf E-Bike-Fahrer schwer. Allein mit E-Bikes kam es zu 42 Unfällen, ein klarer Anstieg. Die Unfallziffer mit «normalen» Velos blieb hingegen konstant, und wenn es krachte, war häufig Alkohol im Spiel.

Baustart 2021

Wann die Umbauarbeiten beim Problemkreisel neben dem Grüzefeld beginnen, ist noch nicht klar. Gemäss Baudepartement voraussichtlich in etwa zwei Jahren. (Zürichsee-Zeitung)