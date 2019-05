Gegen Kariem Hussein gesprintet

Auf dem Deutweg wurde am Sonntagnachmittag fleissig gesprintet. Die Leichtathletik Vereinigung Winterthur führte wie jedes Jahr den Sprintevent über 80 Meter durch. Während die einen schon bereit in den Startblöcken standen, waren sich andere noch am einlaufen, und das gleich unter fachkundiger Leitung: Der Europameister über 400 Meter Hürden, Kariem Hussein, war als Stargast dabei und machte mit den jungen Sprintern ein paar Aufwärmübungen.

Aus Fairness Sprint auf einem Bein

Später stellte er sich gleich selbst an die Startlinie und ein paar Läufer konnten sich freuen, gegen ihn anzutreten. Er solle doch der Fairness halber auf nur einem Bein die 80 Meter zurücklegen, scherzte der Speaker. Und Kariem Hussein konterte: So kurze Distanzen sei er sich nicht gewohnt und die Kinder hätten sich sicher viel besser auf diesen Tag vorbereitet als er. Als der Startschuss fiel, joggte der Hürdenläufer mit den Kindern mit und spornte sie zusätzlich an.

Insgesamt 311 Kinder starteten am Sonntag, jeweils die acht besten pro Kategorie durften zudem kurz später an den Finalläufen teilnehmen. Anschliessend gaben Kariem Hussein und Marathon-EM-Teilnehmer Geronimo von Wartburg Autogramme und posierten mit den Kindern für Fotos.

Erste Erfahrungen im Stabhochsprung

Auf der Gegengerade fand parallel ein Stabhochsprung-Event statt. Unter der Leitung von Stabhochspringerin Jasmin Moser probierten sich die Kinder am Stab. Auf einem Schwedenkasten stehend und mit den Händen am Stab liessen sie sich von ihr über das Seil helfen. Kaum auf der Matte gelandet, standen sie schon wieder an, um es nochmals zu versuchen. (Der Landbote)