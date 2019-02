Gemeinderat sagt ganz knapp ja zur Traglufthalle

Unter Namensaufruf stimmten die Gemeinderäte und Gemeinderätinnen nach einer stündigen Diskussion ab und waren alle selber gespannt, auf welche Seite der Entscheid kippen würde. Würde es ein Ja zur Ballonhalle geben, so wie das FDP, GLP, EVP und CVP sowie eine Minderheit der SP wollten? Oder würden die Kritiker siegen, eine unheilige Allianz aus Grünen, SP-Mehrheit und SVP? Den Entscheid gab letztlich eine Stimme. War es diejenige von Gabriella Gisler, der einzigen Frau in der SVP-Fraktion? Sie hatte sich für ein Ja entschieden und dafür auch in ihrer Fraktion geworben. Hätte sie mit ihren Parteikollegen gestimmt, wäre die Sache beerdigt und versenkt worden. Traglufthalle ade.

So aber wird es zur Volksabstimmung kommen, die Unterlegenen sammelten noch gestern Abend im Rat die notwendigen 20 Unterschriften für das Referendum. Das Volk wird also nach 2012 zum zweiten Mal über eine Bedachung des Freibadbeckens im Geiselweid abstimmen können. Damals ging es um ein stabiles Teil, das den Übernamen Cabriodach bekam. Diesmal wird es halb so teuer, rund 2,5 Millionen Franken, eine Halle nur fürs Winterhalbjahr.

Die Argumente im Vorfeld der Abstimmung werden dieselben sein wie vor sieben Jahren und wie gestern Abend im Gemeinderat. Die Befürworter betonen: Es braucht diese gedeckte Wasserfläche im Winter, und zwar jetzt. Die Kritiker sagen, das Dach sei «ein hässlicher Anblick und eine Zumutung fürs Quartier», es sei ein ökologischer Unsinn und die energetische Rechtfertigung mittels Biogas-Zertifikaten sei ein Trick.