Gemeinsam mit Gitarren einen Rekord erspielt

267 Gitarristen und Gitarristinnen haben am Samstagabend in der Parkarena gemeinsam eine Melodie aus James Bond gespielt – fünfstimmig, wohlgemerkt. Gemäss Moderator und Gitarrenlehrer Christoph Battaglia entspricht dies der weltweit höchsten Anzahl Gitarristen, welche gemeinsam ein Lied in einer Konzerthalle spielten. Bisher lag der Rekord bei 242 Gitarristen, welche im April 2014 im Baden-Württembergischen Leinfelden-Echterdingen einen inoffiziellen Indoor-Gitarren-Weltrekord aufgestellt haben.

Eintrag im «Guinnessbuch der Rekorde» nicht garantiert

Ob der Rekord einen Eintrag im «Guinnessbuch der Rekorde» bekommt, ist derzeit noch offen, da kein Jurymitglied anwesend war. Mit dem Einsenden von Unterschriften sowie Bild- und Tonmaterial wird jedoch versucht, als «Largest guitar ensemble in a concert hall» eingetragen zu werden. Für die Veranstalter ist der Anlass auch ohne Eintrag ein Erfolg: «Geschätzte 850 Menschen vor Ort waren begeisterte Zeugen des Anlasses», sagt Battaglia. (landbote.ch)