Getarnter Tourist belästigt Winterthurerinnen

Kurz vor 20 Uhr am Dienstagabend ging bei der Stadtpolizei Winterthur die Meldung von zwei Frauen ein, die von einem Mann an der Schaffhauserstrasse sexuell belästigt wurden. Die ausgerückte Patrouille konnte kurze Zeit später unweit des Tatorts einen 48-jährigen Touristen aus Deutschland festnehmen. Wie die Stapo Winterthur in einer Mitteilung schreibt, habe sich bei der Personenkontrolle herausgestellt, dass der Deutsche schon wegen ähnlichen Delikten zur Verhaftung ausgeschrieben war.

Dem Mann wird zudem vorgeworfen, bereits am Vormittag in der Coop-City Filiale am Winterthurer Bahnhof Frauen und Mädchen sexuell angegangen zu haben. Die Polizei sucht deshalb weitere Opfer und Zeugen. Der mutmassliche Täter war auffällig gekleidet, er trug ein Tarnanzug der deutschen Armee und einen beigen Mantel. Zudem hatte er einen grossen Militärrucksack geschultert.