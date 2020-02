Gipswände gegen die Schulraumnot

Kaum ein Quartier in Winterthur ist jünger als Sennhof. Fast ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner sind weniger als 20 Jahre alt. Zuletzt ist die Aussenwacht zudem stark gewachsen. Innert drei Jahren stieg die Zahl der Einwohner um 450 auf 1700. Über 150 neue Wohnungen wurden gebaut und bezogen.

Nicht mitgewachsen sind die beiden Schulhäuser. Die sechs Klassenzimmer im 2008 fertiggestellten Primarschulhaus drohen aus den Nähten zu platzen. Zuletzt musste eine Kindergartenklasse kurzfristig im Keller einquartiert werden. Für die Betreuung und den Mittagstisch mietete die Stadt etwas entfernt Räume von der Heimstätten-Genossenschaft Winterthur.

Um weiteren Platz zu schaffen, liess die Stadt während der Sportferien zwei kleine Büros ins Primarschulhaus einbauen, eines für die Schulleitung und eines für die Schulsozialarbeit. Das bisherige Büro der Schulleiterin wird neu als Raum für den Unterricht von Schülergruppen benötigt. Die beiden neuen Büros wurden aus Gipsplatten gefertigt. Die Platten wurden in die als Foyer vorgesehene Halle im Obergeschoss gestellt.

Das wenige Schritte vom Primarschulhaus entfernt gelegene alte Schulhaus ist eingerüstet. Für 1,5 Millionen Franken wird ein Lift eingebaut und es werden im Obergeschoss vier weitere Gruppenräume realisiert. Die Räume für den Kindergarten im Erdgeschoss werden saniert. Die Bauarbeiten sollen nach den Frühlingsferien abgeschlossen sein.

Schon über 20 Schüler mehr

Trotz der Aktivierung der letzten Raumreserven bleibt offen, ob weiterhin alle Kinder aus Sennhof den Unterricht an ihrem Wohnort besuchen können. Innerhalb eines Jahres stieg die Zahl der Schüler um 18 an, auf 121 Primar- und 55 Kindergartenschüler. Seit August sind weitere Schüler dazugekommen. Immer dann, wenn eine Etappe der neben dem Bahnhof gelegenen neuen Siedlung Oberzelg bezogen wurde, begrüssten die Schülerinnen und Schüler neue Gspändli.

Schulpflegepräsidentin Martha Jakob (GLP) legt denn auch nicht fest, ob der Schulraum in Sennhof ausreichen wird oder nicht. «Eine seriöse Aussage ist momentan noch nicht möglich», sagt sie. Voraussichtlich Mitte März wisse sie mehr. Dann sei bekannt, wie sich Zu- und Wegzüge auswirkten. Die Frage, ob eine von drei Kindergartenklassen weiterhin im Keller des Primarschulhauses unterrichtet werden muss, beantwortet Jakob nicht. Die Räumlichkeiten genügten aber den Anforderungen.

Prognose ist dieselbe

Vor drei Jahren erwartete die Heimstätten-Genossenschaft für ihre Siedlung Oberzelg den Zuzug von 70 Kindern. Die Stadt ging von zusätzlich 30 Kindern aus. Für deren Unterricht reichten die Klassen- und Raumreserven in Sennhof aus, teilte die Stadt 2017 mit. Die aktuelle Schulraumprognose kommt zum selben Ergebnis. Laut Schulvorsteher Jürg Altwegg (Grüne) ist ausreichend Platz vorhanden, um alle Primar- und Kindergartenklassen unterzubringen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten im alten Schulhaus werde auch die Zahl der Gruppen- und Therapieräume in Sennhof den kantonalen Empfehlungen genügen, sagt Altwegg. Darauf freuten sich die Lehrerinnen und Lehrer schon. «Die Zeit der Sanierung bedeutet für sie ein hohes Mass an Improvisation.»

Keine Schüler aus der Mülau

Nicht auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Sennhof auswirken wird sich der Bau von 90 Wohnungen auf dem Bühler-Areal in der benachbarten Mülau. Zu der Siedlung führt von der Winterthurer Aussenwacht eine Brücke über die Töss. Die ehemalige Spinnerei gehört aber zur Gemeinde Illnau-Effretikon. «Illnau-Effretikon will ihre Schülerinnen und Schüler selbst beschulen», sagt Altwegg. Die Kinder sollen per Bus ins Schulhaus Kyburg gefahren werden