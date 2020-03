Gottesdienste fürs Wohnzimmer

Das Kopfschütteln von Pfarrer Hugo Gehring von St. Peter und Paul hört man bis durchs Telefon. «Eine Situation wie jetzt habe ich in 40 Berufsjahren nie erlebt. Wir sind alle etwas in Schockstarre», sagt er. Am vergangenen Sonntag war die katholische Kirche im Neuwiesenquartier noch geöffnet, unter Auflagen: Maximal 100 Personen waren erlaubt. «Wir mussten niemanden abweisen», sagt Gehring. Viele Gemeindemitglieder seien wohl freiwillig zuhause geblieben.

Doch wie geht es am kommenden Sonntag weiter? «Wir werden eine aufgezeichnete Predigt auf unsere Website stellen», sagt Gehring. In den nächsten Wochen sollen ganze Gottestdienste folgen, aufgezeichnet mit minimalem Team und vor leeren Kirchenbänken. Ähnliche Gedanken machen sich die reformierten Kirchen, zum Beispiel in Seen. «Wir sind zuversichtlich, diesen Sonntag einen Live-Stream anbieten zu können», sagt Pfarrer Hans-Jürg Meyer.

Gottesdienst am Fernseher

Bei der Freikirche GVC in Hegi ist man da schon mehrere Schritte voraus. «Wir haben schon bei der ersten Anordnung des Bundesrats vom 28. Februar reagiert, und die Gottesdienste ausgesetzt», sagt Reto Lussi, Creative Pastor bei GVC. In der Parkarena versammelten sich nämlich Sonntags in zwei Gottesdiensten und dem Kinderprogramm jeweils 850 Erwachsene und über 400 Kinder, sagt Lussi.

Seit dem 1. März gibt es den Gottesdienst also Sonntags als Live-Übertragung auf der Website. «Wir haben jeweils über tausend Zugriffe», sagt Lussi. Viele Familien schauten sich den Gottesdienst nun gemeinsam auf dem Fernseher an. GVC musste nichts neu erfinden: Videoübertragung biete man seit langem an, zum Beispiel für Kranke oder Reisende im Ausland.

Beichstuhl als Virenschutz

Die Türen der Kirchen sollen trotz Corona-Vorsichtsmassnahmen offen bleiben, betonen Meyer und Gehring. «Wir überlegen, ob es Sinn macht, dass ein Pfarrer zu bestimmten Zeiten in der Kirche vor Ort ist, für Menschen, die Redebedarf haben», sagt Gehring. Gespräche könnte man dann zum Beispiel im Beichtstuhl führen – da trennt eine Folie die zwei Gesprächspartner und sorgt für Sicherheit.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Ideen. Andere Religionsgemeinschaften machen vorerst ganz dicht. «Die Moschee bleibt bis zum 19. April geschlossen», sagt Imam Ismail Halili vom Islamisch-Albanischen Verein. Bereits seit zwei Wochen habe man die Sonntagsgebete und den Religionsunterricht ausgesetzt, seit Montag ruht der Moscheebetrieb ganz.

«Unser Terminkalender ist plötzlich sehr leer», sagt Pfarrer Gehring. Er spricht, augenzwinkernd, von Exerzitien, Stillhalteübungen. Doch die Gemeinden sind nicht untätig. Der Sozialdienst, der sich auch um materielle Nöte kümmert, arbeitet weiter, berät aber ausschliesslich per Telefon. Und für ältere Menschen, die zuhause bleiben sollten, arbeiten sowohl Katholiken wie Reformierte an Hilfsangeboten.

«Wir richten eine Hotline ein und übernehmen Besorgungen für Menschen in den Risikogruppen», sagt Meyer. Im Einsatz: Das Pfarrteam selbst, Freiwillige und insbesondere auch Jugendliche, deren Konf- oder Firmungs-Unterricht entfällt. «Vielleicht singen wir auch einfach ein Ständchen von der Strasse aus, wenn jemand eine Aufmunterung braucht.»

Wer ruft die Senioren an?

Gerade für die älteren Menschen sind die sozialen Kontakte derzeit besonders wichtig, zumal auch die üblichen Besuche und Gottesdienste in Altersheimen entfallen. «Wir stellen derzeit eine Liste von älteren Gemeindemitgliedern zusammen, die wir telefonisch kontaktieren möchten», sagt Meyer.

Pfarrer Gehring hält das in seinem Pfarrkreis Stadt für illusorisch – die Liste wäre viel zu lang. Und die Freikirchen? «Wir bei GVC setzen ohnehin stark auf die Kleingruppen-Arbeit», sagt Lussi. Diese Gruppen schauten füreinander. Parallel dazu melde sich ein Pastor wöchentlich bei betagten Gemeindemitgliedern.

Wenn am Sonntag in Winterthurer vor leeren Bänken gepredigt wird, ist auch Corona ein Thema. «Alles was die Menschen bewegt, gehört in den Gottesdienst», sagt Gehring. «Und die aktuelle Situation bewegt sie extrem.» Lussi findet: «Die biblischen Werte wie Hoffnung, Frieden und Nächstenliebe bleiben gerade in der Krise besonders aktuell.»