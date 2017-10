Gruppe prügelte auf Mann ein, bis ein Imbiss-Besitzer eingriff

Mittags, wenn die Sonne scheint, ist er meist richtig belebt, der Merkurplatz beim Manor. Studenten und Angestellte holen sich dann schnell etwas «über d’Gass», beim Inder oder Italiener, Thai oder Türken, Libanesen, Schweizer oder Ägypter. Doch schon nachmittags ist der schmucklose Treffpunkt eher entvölkert, und abends, sobald es eindunkelt erst recht.

Dann schlurfen verloren wirkende Gestalten mit höhlernen Augen über den Kies, zwischen Denner und Stadtgarten, und um die runden Sitzbänke bilden sich lose Grüppchen. «Kleinere Probleme gibt es immer», sagt Yosry Badawy, der ägyptische Falafel-Verkäufer, der von seinem Imbissstand aus den Platz überblickt und als engagierter Stammmieter vor Ort eine gewisse Autorität hat.



«Chapeau, ich hätte mich das nicht getraut»



Am Mittwochabend aber, kurz vor 19 Uhr, war eine Pöbelei offenbar in eine wüste Schlägerei ausgeartet. Ein «Syrer», so nennt ihn Badawy, wurde von einer Gruppe «Eritreern» verprügelt, so heftig, dass der Imbiss-Besitzer eingreifen musste. Er habe gerade mit zwei Kunden geredet, als er vom Manor-Gebäude aus Schreie hörte. «Der Syrer lag Boden und mehrere Eritreer schlugen auf ihn ein und traten ihn, sogar gegen den Kopf!», erzählt er. Badawy sei, so ein Zeuge, losgerannt, dazwischengegangen und habe die Situation entschärft: «Ich hätte mich das nicht getraut.»

Der Syrer, so Badawy, habe an Kopf, Armen und Beinen geblutet. Doch er gehe davon aus, dass dass seinen Teil dazu beigetragen habe, dass die Situation eskaliert sei. Eine Stunde vor dem Vorfall sei der Typ («Bullig wie ein Stier») volltrunken vor seinem Stand aufgetaucht, habe eine Bierflasche an seinem Stand zertrümmert und sei weitergetorkelt.

Keine Ermittlungen eingeleitet

Schon einen Monat zuvor habe die Polizei wegen ihm anrücken müssen, weil er in eine Schlägerei verwickelt gewesen sei. Was am Mittwochabend den Auslöser für die Schlägerei gegeben habe, weiss Badawy nicht. Die Eritreer seien normalerweise «ruhig und friedlich». Am Mittwochabend kam der «Syrer» gemäss Stadtpolizei mit «leichten Kopfverletzungen» davon.

Weil dieser auf eine Anzeige verzichtet habe, werde nun auch nicht ermittelt. Die Polizei könnte sich ohnehin nur auf ein paar wenige Zeugenaussagen stützen, mutmassliche Täter erwischte sie nach einer kurzen Fahndung im näheren Umkreis keine.

Situation ist laut Stadtpolizei «stabil und unproblematisch»

Zu einem sozialen Brennpunkt hat sich der Merkurplatz laut Angaben der Stadtpolizei in den letzter Zeit nicht entwickelt. Aktuell sei die Lage «stabil und weitestgehend unproblematisch». Zweimal musste die Polizei in den letzten zwei Monaten wegen Körperverletzung oder Vandalismus in die Gegend ausrücken, den Stadtpark inbegriffen. Die Gruppe von Asylsuchenden, die sich seit einigen Monaten dort treffe, sei der Polizei bekannt und habe sich bisher unauffällig verhalten.

Nach wie vor fahre die Bike-Police aber vier bis siebenmal pro Tag die Gegend ab. Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen seien angesichts der wenigen Vorfälle derzeit keine nötig.

(Der Landbote)