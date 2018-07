«Gspänliwünsche können wir nicht berücksichtigen»

Der abtretende Schulpflegepräsident Toni Patscheider wurde in Oberwinterthur in mehreren Schulen bereits verabschiedet. Doch das Alltagsgeschäft lässt ihn noch nicht los. In diesem Jahr ­waren nämlich 39 Familien mit den Klasseneinteilungen nicht einverstanden, die wie üblich vor Mitte Juni versandt wurden. Zum Vergleich: Im letzten Jahr gab es 25 Einsprachen. Patscheider erklärt sich die ­Zunahme damit, dass die Zuteilungsgrenzen in diesem Jahr zum Teil markant verschoben werden mussten. «In Hegi haben wir dank dem neuen Schulhaus nun Platz, an vielen anderen Orten aber fehlt Schulraum», so Patscheider. Früher habe die Bahn­linie als Grenze für die Zuteilungen nach Hegi gegolten. Es sei aber nicht mehr möglich gewesen, diese Grenze beizubehalten.

Viele Faktoren zu beachten

Die Einteilung sei in diesem Jahr schwierig gewesen, sagt Patscheider. «Wir mussten viele verschiedenen Faktoren beachten. So wollen wir eine gute Durchmischung der Klassen, es soll aber auch kein Kind einen zu weiten Schulweg zurücklegen müssen oder alleine unterwegs sein.»

Hinzu kam, dass der Schulraum in anderen Schulhäusern noch knapper wurde als zuvor. Schon im Vorfeld war bekannt geworden, dass drei Mittelstufen-Klassen aus dem Schulhaus Rychenberg nach Hegi zügeln müssen, um Platz zu machen für zusätzliche Oberstufenklassen. Entsprechend werden in den nächsten Jahren zahlreiche Kinder aus Oberwinterthur entweder im neuen Schulhaus Neuhegi oder im Hegifeld zur Schule gehen. Damit waren einige Eltern nicht einverstanden.

«Auf meinen Nachfolger und die neue Schulpflege wird einiges zukommen.»Toni Patscheider,

Kreisschulpflege-Präsident Oberwinterthur

Erheben Eltern gegen eine Zuteilung Einsprache, muss die Kreisschulpflege eine begründete, rekursfähige Verfügung ausstellen. Erst diese können Eltern dann beim Bezirksrat innert der Rekursfrist anfechten. Patscheider ist zuversichtlich, dass alle offenen Fälle noch vor dem Schulbeginn nach den Ferien erledigt werden können. «Ich bin ja noch bis am 19. August im Amt.»

Laut Patscheider hat die Schulpflege alle 39 Einsprachen behandelt. In einigen Fällen habe man den Wünschen entsprechen können, etwa dann, wenn ein Tausch möglich gewesen sei. «Dies war aber bei weniger als der Hälfte der Einsprachen der Fall.» In der Regel nicht eingehen könne man auf Gspänliwünsche.

Probleme deuten sich an

Patscheider betont, dass auf den Schulkreis Oberwinterthur trotz des neuen Schulhauses schon bald wieder Schulraumprobleme zukommen. «Das Schulhaus Neuhegi startet bereits voll. In den Schulhäusern Eulachpark und Hegifeld haben wir zwar noch Reserven, aber in anderen Quartieren deuten sich Probleme an, etwa beim Kindergarten Schooren am Heiniweg.» Dort dürfte es künftig eng werden – und Kindergartenkinder können nicht beliebig weite Schulwege bewältigen. Hinzu kommt beim Schulweg die Verkehrssituation: «Wenn wir die Zuteilungsgrenzen verschieben müssen, können Situationen entstehen, bei welchen die Sicherheit des Schulwegs ein Thema wird. Dann wird an einigen Stellen die Lotsenfrage wieder aktuell. Auf meinen Nachfolger und die neue Schulpflege wird also einiges zukommen», sagt Patscheider. (Landbote)