«Güggeli» fürs Volk!

Chicken-Drums, Pouletschenkel und Nuggets: Die Migros überzieht die Nordostschweiz mit der Fast-Food-Kette «Chickeria» und ihren Poulet-Kreationen. Zwölf Filialen zählt die von Migros Ostschweiz lancierte und betriebene Systemgastronomie-Kette bereits, deren 30 sollen es schweizweit mindestens werden. Längst läuft ein Wettlauf um die besten Standorte.

Es ist der gackernde Wahnsinn, und er beschert Winterthur einen fragwürdigen Titel mehr.



Denn Kentucky Fried Chicken (KFC), der amerikanische Hühner-FastFood-Gigant, will einen neuen Anlauf auf dem Schweizer Markt wagen, seinen dritten. Es ist der gackernde Wahnsinn, und er beschert Winterthur einen fragwürdigen Titel mehr, den der Güggeli-Hauptstadt der Schweiz.

Überdosis Huhn?

Am Freitag eröffnet am Untertor 33 die zweite Chickeria-Filiale in Winterthur, in den Räumlichkeiten, wo früher der Untertormärt eingemietet war. Es ist die immer gleiche Geschichte in der Marktgasse: Das Lokalkolorit weicht und die Ketten stehen Spalier. Erst im letzten November ging die erste Chickeria-Filiale am Unteren Graben auf. Die Marktgasse steckt fortan in der Güggeli-Grillzange und die Frage drängt sich auf: Ist das nicht eine Überdosis?

An einer Medieneinladung Mitte Woche bestätigt die Migros, dass der Entscheid für die zweite Filiale in Winterthur lange vor der Eröffnung der ersten fiel. Erfahrungszahlen hatte man also nicht, nur eine Erwartungshaltung: Während am Graben Schüler und Studenten die Hauptzielgruppe bilden, sollen am Untertor Laufkundschaft vom Bahnhof sowie Nachtschwärmer die 84 Sitzplätze füllen.

Micarna will einen zweiten Hühnerschlachthof bauen und die Kapazitäten auf jährlich 60 Millionen Poulets verdoppeln



Wie das Geschäft am Graben läuft, will die Migros nicht beziffern. Man sei zufrieden. Statt über Rentabilität wird über Wachstum gesprochen, über die Entwicklung einer Marke und die Filiale, die Ende Jahr an der Langstrasse öffnet. Der Hühner-Fast-Food, scheint es, ist primär dazu da, Umsatz und Marktanteile zu verteidigen. Die Gastronomie ist rückläufig: Der Umsatz der Migros-Restaurants schrumpfte 2016 um 1,7 Prozent. Die Chickeria aber legte zu, um 123 Prozent.

Das Geschäft mit Masthühnern ist schnell, und es wächst. Nur 32 Tage dauert es, bis ein Huhn «reif» für die Schlachtung ist. Und die Nachfrage nach Poulet in der Schweiz steigt. Migros-Tochter Micarna, von der auch die Hühner in der Chickeria stammen, will deshalb einen zweiten Hühnerschlachthof bauen und die Kapazitäten auf jährlich 60 Millionen Poulets verdoppeln.

Was der Kunde will

Ein Stück weit offen bleibt die Sinnfrage. In der Chickeria kommt ein Teil des Hühnerfleisches als «Gesamtfleisch» auf den Teller, als klassischer Fast Food: verarbeitet und frittiert. Alle Nährwerte würden ausgewiesen, betont die Migros. Und es gebe eine grosse Auswahl an Salaten. Wie viel der durchschnittliche Chickeria-Kunde aber an Fett und Zucker konsumiert, weiss die Migros nicht.

«Die Gesundheit der Bevölkerung liegt Migros am Herzen», steht im Geschäftsbericht von 2016. Auch Gottlieb Duttweiler hatte sich gerne als Förderer der Volksgesundheit profiliert. Migros und Fast Food, geht das vor diesem Hintergrund zusammen?

Verpflegung müsse heute schnell funktionieren, das sei der Zeitgeist, sagt dazu Patrick Gubler, Leiter des Geschäftsfeldes Chickeria. Und eine Migros-Sprecherin ergänzt: «Wir passen uns den Bedürfnissen der Kunden an.» Na dann: Wohl bekomms!

(Der Landbote)