Guerilla-Rasen ist eingeweiht

Es hat gereicht: Noch bevor in Russland die Finalspiele losgingen, konnte der Fussballrasen beim Schulhaus Geiselweid letzte Woche vom Absperrband befreit und wieder freigegeben werden. Die Grünfläche neben dem Schulhaus war in den Wochen davor in den Schlagzeilen, weil sie Anwohner und Eltern auf eigene Faust und ohne Absprache mit der Stadt saniert hatten. Die Guerilla-Aktion im Dienste der Schulkinder stiess weitherum auf grosse Solidarität. Laut Hauptinitiant Frank Ihringer sind unterdessen 3100 Franken an Spenden zusammengekommen, damit liessen sich die Sanierungskosten decken.

Mobile Tore sollen es richten

Ihringer und der Quartierverein Seidenstrasse wollen aber weitersparen, damit der Rasen sein saftiges Grün auch in Zukunft behält. Gesammelt wird nun für zwei mobile Fussballtore zum Preis von je etwa 1200 Franken. Wenn die Tore nicht immer am gleichen Ort stehen blieben, so ist Ihringer überzeugt, entstünden die Sandbunker nicht wieder, die den Rasen vorher fast unbespielbar gemacht hatten. Als weitere Massnahmen habe man Stadtwerk gebeten, ein Abluftgitter neu auszurichten, damit die austretende warme Luft nicht mehr den Rasen austrocknet. Und für den Rasen gilt auf Geheiss der Schulleitung neuerdings ein Stollenverbot.

Bleibt noch das Resultat des Auftaktspiels zu vermelden: Im Spiel der Lehrer gegen die Schüler stand am Ende ein salomonisches 1 zu 1. Gewinner war aber die Fussballfreude, die im Geiselweidschulhaus neu auflebt. (mcl)