Güsel-Chaos in Grossüberbauung: Abfuhr könnte bald extra kosten

Die Bewohner der neuen Grossüberbauung Max an der Else-­Züblin-Strasse sind offenbar nicht sehr ordentlich. In der Abfallsammelstelle der Siedlung herrscht jedenfalls ein wildes Durcheinander, wie Fotos zeigen, welche die Eigentümerin, die Versicherung Helvetia, in einem angeschlagenen Brief abbildet. Dazu der Text: «Uns wurde von der Stadt mitgeteilt, dass diese die kostenlose Kartonentsorgung für unsere Überbauung nicht mehr ausführen wird, wenn sich die vorherrschende Situation nicht umgehend ändert.»

Aber ist die Stadt nicht verpflichtet, Abfälle und Karton ­mitzunehmen? Doch, grund­sätzlich ist sie das, wie Armin ­Bachofner, Leiter Entsorgung im Tiefbauamt, auf Anfrage sagt. Die Informationen im Brief seien nicht ganz korrekt.

Man habe der Eigentümerin der Liegenschaft mitgeteilt, bei derartigen Zu­ständen womöglich von der ­wöchentlichen auf die zwei­wöchentliche Kartonentsorgung umzustellen; Letztere ist allgemein üblich, die wöchentlichen Touren würden hier «aus Goodwill» durchgeführt. Zudem ist es laut Bach­ofner möglich, dass «notfalls» der nicht ordnungsgemäss ­deponierte Karton als Betriebskehricht entsorgt wird, wofür der Eigentümerin Rechnung gestellt würde. Diese wiederum könnte die Kosten dann über die Nebenkostenabrechnung auf die ­Mieter überwälzen.

«Nicht unser Job, private Sammlungen aufzuräumen»

Man nehme Karton mit, jedoch nur ordnungsgemäss abgestellten, präzisiert Bachofner, das heisst: flachgedrückten Karton, der gebündelt oder in einer mit einer Schnur versehenen Kartonkiste deponiert wird. «Unsere Leute sind nicht dazu da, private Sammelstellen aufzuräumen. Sie sollen den korrekt bereit­gestellten Abfall mitnehmen.»

Von einem Niedergang der Sitten will der Entsorgungsleiter nicht sprechen: Zustände wie bei Max seien die Ausnahme, «die meisten Leute machen gut mit». Beim Karton würden aber die Mengen zunehmen, «wir sprechen vom Zalando-Effekt. Man bestellt Waren im Internet und hat darum mehr Karton zu entsorgen.» Weil sich damit offenbar doch auch ungeordnete Deponierungen häufen, ist man daran, einen Kleber mit Informationen zur sachgerechten Entsorgung zu entwerfen, der sich bei privaten Sammelstellen anbringen lässt.

Häufig erreichen die «Landbote»-Redaktion auch Fotos von unordentlichen Zuständen in städtischen Sammelstellen. Dazu sagt Bachofner, insgesamt sei die Situation auch dort gut.