Gugger ist indischer Ehrendoktor

Grosse Ehre für EVP-Nationalrat Nik Gugger: Vergangenes Wochenende wurde der umtriebige Winterthurer vom indischen Botschafter der Schweiz, Sibi George, in dessen Berner Residenz empfangen.

Dem 49-Jährigen wurde für sein Engagement zur Bildung und Förderung mittelloser Kinder und Studenten der Ehrendoktortitel der Universität in Orissa, einer der besten Schulen Indiens, verliehen.

Danksagung via Twitter

Der Botschafter meinte, Gugger mache damit nicht nur seine Familie stolz, sondern auch sein Geburtsland und dessen Botschafter. Und dieser bedankte sich ganz international, wie er so ist, via Twitter: «Thank you H.E. Excellency Ambassador Sibi George for this graceful celebration and honor.»

Amb Sibi George and Madam Joice Sibi with the family of Dr. Nik Gugger, Indian origin Member of Swiss Parliament at a reception at India House in Berne to felicitate him on receiving D Litt Honoris Causa from Kalinga Institute of Industrial Technology. @NikGugger @AmbSibiGeorge pic.twitter.com/EBfZJLqqfT — India in Switzerland, The Holy See & Liechtenstein (@IndiainSwiss) 7. Mai 2019

(lia)