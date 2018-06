Häuserfarben sind mehr als Geschmacksache

Als das dominante Haus im Veltemer Dorfkern, welches das Restaurant Konkordia beherbergt, 2014 nach einer Renovation in strahlendem Orange erschien, kochten die Emotionen hoch. Während die einen den «frohen Farbtupfer» lobten, kritisierten die anderen die Arbeit der Denkmalpflege, die solche Fehltritte zu verhindern habe.

In Winterthur müssen Fassadenfarben abgesehen von «Pinselrenovationen» bewilligt werden. Bei Neu- oder Erweiterungsbauten wird ein «befriedigender Gesamteindruck» angestrebt, das heisst, die Farbe darf nicht stören. Bei denkmalpflegerisch relevanten Häusern gelten «erhöhte Anforderungen», um einen «guten Gesamteindruck» zu erreichen. Das lässt freilich einen gewissen Interpretationsspielraum.

Ein emotionales Thema

Um bei künftigen Farbsentscheide eine fundierte Argumentationsgrundlage zu haben, lud die hiesige Denkmalpflege das «Haus der Farbe» ein, die Winterthurer Farbkultur zu analysieren. Die Zürcher Institution bildet Farbgestalter aus, betreibt Forschung zur Farbgebung in Architektur und Städtebau und hat schon in mehreren Schweizer Gemeinden ähnliche Analysen durchgeführt. Auf einer vom Heimatschutz organisierten Führung gewährten sie erste Einblicke in ihre Studie, bevor diese dann vollumfänglich im November in Form des Neujahrsblatts 2019 der Stadtbibliothek veröffentlicht wird.

«Die Farbgebung ist ein emotionales Thema», sagt Marcella Wenger, vom Institut «Haus der Farbe». «Wir erarbeiten eine sachliche Grundlage für die farbliche Entwicklung der Stadt.» Dazu trifft sich das Team mit lokalen Fachleuten, sichtet relevante Strassenzüge und Quartiere bis sich charakteristische Themen herauskristallisieren, die sie in Form von Farbpaletten wiedergeben. An diesen können sich dann Baubehörden und Hauseigentümer orientieren.

Farbe ist nicht einfach nur Geschmacksache, wie sich auf dem Rundgang zeigt. «Die Häuserfarben sind wie Stimmen in einem Chor», sagt Schulleiterin Stefanie Wettstein. Die Fachfrauen greifen immer wieder auf Musikmetaphern zurück: Beim «Stakkato» der langen Gebäudezeile an der Wartstrasse oder bei der Altstadt, die «stiller» sei als andere Quartiere. Aber auch im historischen Stadtkern gäbe es unterschiedlich Melodien, erläutert Wettstein. Während die Steinberggasse sich durch bunte Farbflächen auszeichne, stünde etwa am Neumarkt der kontrastierende «Zweiklang» zwischen Fensterläden und Fassaden im Vordergrund.

Als weiteres Beispiel präsentierten die Farbexpertinnen den rund 50 interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Eichgut-Areal hinter dem Hauptbahnhof. «Heterogener als hier geht es nicht», sagt Wenger. Trotz der grossen Vielfalt an Farben, Proportionen und Stilen sei die Situation stimmig. Besonders auffällig sind die roten Fassadenpaneele der Überbauung Eichgut von 2009. «Rot ist in Winterthur selten und normalerweise den Backsteinbauten der Industriezeit vorbehalten», so Wenger. Dennoch entstehe hier Qualität, weil die unterschiedlichen Farbklänge mit den zeittypischen Baustilen der Gebäude übereinstimmen.

Das Auge schulen

Diese beispielhaften und für Winterthur typischen Farbkonzepte könne man auch auf andere Orte in der Stadt anwenden. «Es gibt überall ein bisschen Steibi», sagt Wettstein. Wichtig sei, dass eine neue Farbe in einen Dialog mit der bestehenden Umgebung trete, damit «ein Geplapper im Quartier» entstehen kann.

Klare Werturteile fällen die Expertinnen nicht. Stattdessen werfen sie Fragen auf, machen auf visuelle Effekte aufmerksam. «Bei unseren Farbkarten geht es darum, das Auge zu schulen und ein Gespür für farbliche Konzepte zu entwickeln», betont Wettstein. Und sollte es dennoch zu Farbstreitigkeiten kommen, bietet das Haus der Farbe auch Mediationsdienste an. (red)