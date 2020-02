Handelskammer schlägt Alarm

Der Gemeinderat und der Stadtrat müssten dringend dafür sorgen, dass attraktive Arbeitsplätze in der Stadt blieben, so steht es in einer Mitteilung der Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur. Die Kammer reagierte damit auf die Nachricht, dass der finnische Konzern Wärtsilä seine 135 Arbeitsplätze von Winterthur in den Kanton Thurgau verlegen will. Erst letzte Woche hatte die Medizinaltechnikfirma Zimmer Biomet die Verschiebung seines Geschäftssitzes in den Kanton Zug bekannt gegeben.

Während der Stadtpräsident von einer unglücklichen Häufung ausgeht, zeigt sich Handelskammer-Präsident Thomas Anwander von den Wegzügen alarmiert. Anders als beim Maschinenhersteller Rieter, der kürzlich die Schliessung seiner letzten Winterthurer Produktion bekannt gegeben hat und in dessen Geschäftsleitung Anwander sitzt, würden hier nicht Jobs ins günstige Ausland verlagert, sondern in andere Kantone in der Schweiz. Das zeige, dass der Kanton Zürich im Steuerwettbewerb ins Hintertreffen geraten sei und sich über seine Fiskalpolitik Gedanken machen müsse. Von der lokalen Politik fordert die Handelskammer, dass sie keine wirtschaftsfeindlichen Entscheide mehr fällen und den Steuerfuss konstant halten soll.

Die Debatte ist auch in der Politik angekommen. Reto Diener, Co-Präsident der Grünen, sieht den Grund für die Entwicklung ebenfalls in den kantonalen Steuern, er übt aber am Steuerwettbewerb grundsätzliche Kritik. Dass Winterthur lokal über den Steuerfuss viel bewegen könne, bezweifelt er. Ebenso SP-Gemeinderat Roland Kappeler: «Ich glaube nicht, dass wir viele Handlungsmöglichkeiten haben.» GLP-Kantonsrat Michael Zeugin hingegen sieht in der Entwicklung ein Politikversagen. «Die Standortpolitik des Stadtrats befindet sich in der Sackgasse», schreibt er auf den sozialen Medien. «Es fehlt ein klares Konzept für die Wirtschaftspolitik in Winterthur.»