Hasspredigt mit Nachspiel für Präsidenten

Unter den acht Verhafteten infolge einer Hasspredigt in der An’Nur-Moschee war auch der damalige Vereinspräsident H. (Namen der Redaktion bekannt) aus Winterthur. Die Staatsanwaltschaft ermittelte daraufhin gegen ihn wegen öffentlicher Aufforderung zu einem Verbrechen und hielt ihn während 37 Tagen in Untersuchungshaft. Den verantwortlichen Imam A. verurteilte das Bezirksgericht Winterthur bereits vergangenen November. Er hatte in der Predigt zum Mord an Muslimen aufgerufen, die nicht am gemeinsamen Gebet in der Moschee teilnehmen. Die entsprechenden Ermittlungen gegen Vereinspräsident H. liefen dagegen ins Leere, wie ein rechtskräftiger Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland nun zeigt. Sie hat den 37-Jährigen stattdessen wegen Beschäftigung eines Ausländers und wegen Verkehrsdelikten verurteilt.

600 Franken für die Predigten in der Moschee bezahlt

H. hatte den asylsuchenden A. als interimistischen Imam für die An’Nur-Moschee organisiert, da der Kulturverein zum Zeitpunkt über keinen festangestellten Imam verfügte. Für die Morgen- und die zwei Abendgebete sowie für mindestens drei Freitagsgebete während eines Monats bezahlte H. dem Asylbewerber 600 Franken und verstiess damit gegen das Ausländergesetz.

Weiter hat der Familienvater im Sommer 2015 zweimal gegen die Verkehrsordnung verstossen, indem er das Steuer seines Smarts je einmal seinen heranwachsenden Söhnen überliess. Im ersten Fall kurvte der damals neun(!)jährige Sohn selbstständig über einen öffentlichen Parkplatz in Oberwinterthur, während sein Vater auf dem Beifahrersitz sass. Beim zweiten Mal fuhr der zweite, zum Zeitpunkt zwölfjährige Sohn sogar auf einer öffentlichen Strasse, ebenfalls in Oberwinterthur und mit dem Vater auf dem Beifahrersitz. Nur der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass weder die Söhne noch der Vater Sicherheitsgurte trugen.

Ermittler beschlagnahmten vier Mobiltelefone

Es ist anzunehmen, dass H. seine Söhne am Steuer vom Beifahrersitz aus filmte und die Ermittler via Aufnahmen auf die Delikte stiessen. Im Strafbefehl sind aufwändige Telefonkontrollen vermerkt, ausserdem wurden bei H. gleich Mobiltelefone konfisziert.

Für alle Straftaten zusammen spricht die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe in Höhe von 2400 Franken aus, die allerdings bei einer Probezeit von zwei Jahren aufgeschoben wird. Bezahlen muss H. eine Busse von 200 Franken, ausserdem muss er die Verfahrenskosten in Höhe von 2650 Franken tragen.

Der Schweizer H. ist gemäss Strafbefehl mittlerweile an unbekannter Adresse im mazedonischen Skopje wohnhaft. Die An’Nur-Moschee in der Grüze ist seit vergangenem Sommer geschlossen. Sie war lange Zeit berüchtigt dafür, dass die Spuren von Winterthurer Jihadisten in die Moschee führten. (jig)