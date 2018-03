Heirat im Lindengut oder Superblock

Seit die Stadtverwaltung im September 2015 in den Superblock an der Zürcher- respektive Pionierstrasse gezogen ist, gibt es dort auch ein Trauzimmer. Es befindet sich nicht im Neubau, sondern in einem vorgelagerten Backsteingebäude, direkt an der Bushaltestelle Sulzer. Das Zimmer hat Platz für maximal zehn Gäste, für den Apéro kann man laut Website der Stadt ins Restaurant Pionier im Superblock, in die Labüsch-Bar oder den Grünraum. DasLagerplatz-Areal bietet natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie das Portier oder das Les Wagons.

Mit Bäuchlein sehr gefragt

Die Wahl für eine Trauung im Superblock könne verschiedene Gründe haben, sagt der Leiter des Zivilstandsamts Fabio Palummo. «Es kommt vor, dass es ein Paar etwas eilig hat, oder vielleicht ist auch schon ein Bäuchlein da.» Das könne aber genauso bei Trauungen in der Villa Lindengut vorkommen. Das Zimmer im Superblock sei zudem nicht weniger schön als das Zimmer in der Villa Lindengut. Und entgegen der Annahme sei die Villa auch nichtbeliebter als der Superblock. Die Kundenbefragungen zeigten, dass beide Trauzimmer sehr geschätzt würden.

Dass mehr Trauungen im Lindengut stattfinden, liege lediglich daran, dass das Zivilstandsamt dort mehr und die populäreren Termine anbiete, sagt Palummo. Im Superblock kann man am Mittwochnachmittag und am Donnerstagmorgen heiraten, in der Villa Lindengut am Freitag und am Samstagmorgen. Im vergangenen Jahr verheiratete das Zivilstandsamt 843 Paare, davon 244 im Superblock und 596 im Lindengut. Drei Hochzeiten fanden an «weiteren Orten, zum Beispiel in Bezirksgemeinden» statt.

Run auf den 18. 08. 2018

Gemäss diesen Zahlen bräuchte es nicht zwingend ein zweites Trauzimmer. Die Villa ist jedoch nicht rollstuhlgängig und die Stadt verpflichtet, ein Trauzimmer anzubieten, das barrierefrei zugänglich ist. Ebenfalls unterscheiden sich die Preise. Im Superblock bezahlt man 75 Franken Grundgebühr, im Lindengut am Freitag 150 Franken und am Samstag mit Wochenendzuschlag 225 Franken. Dass im Superblock vor allem Sparfüchse heirateten, kann Palummo nicht bestätigen. So eine einfache Erklärung gebe es nicht. «Wir haben auch sehr festliche Gesellschaften im Superblock.»

Termine kann man bei der Stadt ein Jahr im Voraus buchen. Grundsätzlich seien Frühling und Sommer beliebt und ganz bestimmte Daten, wie in diesem Jahr der 18. 08. 2018. Dieser Tag sei am 18. 08. 2017 bereits ausgebucht gewesen. Eine Versteigerung der beliebten Daten kommt für das Zivilstandsamt nicht infrage. «Wir arbeiten in einem strengen, gesetzlichen Korsett», sagt Palummo. «Wir wollen hier die Rechtsgleichheit wahren.» (Landbote)