Heiss-kalte Schwümbi-Saison

Schnell stellte letzte Woche das Wetter von Sommer auf Herbst um. «Hüt isch eusi Badi leider zue», vermeldete am Freitag zum Beispiel der Telefonbeantworter in Oberi. Kommen zu wenige Leute, lohnt es sich für die Be­treiber nicht, das Bad zu öffnen.Zu Beginn der Saison war das ganz anders.

Vor allem die frühe Hitzewelle im Juni trieb die Menschen in Scharen in die Freibäder. «Genial» sei das gewesen, erinnert sich Elisabeth Freihofer, die sich bei der Schwimmbadgenossenschaft Oberi um die Finanzen kümmert. Die Hitze rechnete sich für die Badi: «Heisse Tage vor den Sommerferien sind für uns ideal. In den Ferien sind dann ja auch viele Leute weg und kommen darum nicht in die Badi.»

«Wir wurden kaum je überrannt»

Nach dem guten Start zogen die Monate Juli und August die Saison in den Durchschnitt hinab. Es sei ein schöner Sommer gewesen, bilanziert Urs Bösch, Betriebs­leiter in Wülflingen – «aber es gab kaum grosse Spitzen, wir wurden nicht überrannt». Mit zwei Kassierinnen kam man aus, Schlangen beim Einlass gab es selten.

Die Zahlen des Sportamts bestätigen die Eindrücke aus den Quartier­bädern: Im Juni brachten es die fünf Freibäder auf fast 114 000 Eintritte (Eintritte ins Hallenbad aus technischen Gründen mitgerechnet), und auch der Mai schlug die Werte der Vor­jahre um Längen. Im diesmal regnerischen Juli, dem normalerweise besten Monat, kamen dann nur 72 000 Besucher statt 142 000 wie vor zwei Jahren. «Insgesamt eine gute Saison», meint Amtsleiter Dave Mischler, «aber nicht top wie 2015». Das Gesamtresultat damals, bis Ende August gerechnet: 380 000 Eintritte – heuer ­waren es immerhin 336 000.

Ohne Steuergeldergeht es sowieso nicht

Mit mittleren Besucherzahlen können die Kassiere meist leben. Die Einzel­eintritte sind zwar wichtig, schliesslich bringt jeder acht Franken ein, doch selbst im heissesten Sommer würde es Steuergelder brauchen, um über die Runden zu kommen. Das Freibad Oberi etwa (heuer gut 50 000 Eintritte), erhält einen Betriebsbeitrag von 115 000 Franken.

Ganz abschliessen kann die ­Finanzchefin das Jahr erst in ein paar Wochen, wenn der sogenannte Pool-Ausgleich vorliegt. Hierbei werden die im System erfassten Eintritte mit den verkauften Abos abgeglichen. «Wenn wir bei uns ein Saisonabo verkaufen, die Person dann aber mehrheitlich in andere Bäder geht, kommt bei uns noch Geld weg», erklärt Freihofer. Das mache schnell ­einige tausend Franken aus.

Mit viel zusätzlichem Geld aus der Eintrittskasse darf die Finanzverantwortliche kaum mehr rechnen. Nach Angaben im Internet schliessen alle Quartierbäder am Sonntag, 17. September, das Bad Wülflingen einen Tag vorher. Länger offen – und warm – bleibt das Freibad Geiselweid. Hier wird das Wasser noch bis zum Saisonende am 29. September auf 24 Grad geheizt.

(Landbote)