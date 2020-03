«Helfen ja, aber bitte vorsichtig»

Herr Ambrož, ältere Menschen gelten als Risikogruppe für das Corona-Virus. Erleben Sie derzeit einen Ansturm auf die Hilfsangebote der Pro Senectute Kanton Zürich?

Franjo Ambrož: Bisher nicht. Wir stellen fest, dass unsere Zielgruppe die Weisungen des Bundesamtes für Gesundheit sehr ernst nimmt, aber auch die Ruhe bewahrt.

Welche Angebote bieten Sie denn für Senioren, die derzeit möglichst in der eigenen Wohnung bleiben möchten?Wir bieten einen Mahlzeitendienst, bei dem das Essen bestellt und am Folgetag mit der Post geliefert wird. Auch unser Besuchsdienst und die weiteren Dienstleistungen an unseren Standorten und bei älteren Menschen zuhause laufen weiter. In penibler Einhaltung aller Hygienevorschriften des Bundesamts für Gesundheit und nach vorheriger telefonischer Absprache, wie ich betonen möchte. Und wenn ein Senior ans Limit kommt, kann er oder sie sich jederzeit telefonisch an unsere Dienstleistungszentren wenden für Beratung.

Vielerorts rufen Private zur Nachbarschaftshilfe auf und erledigen Einkäufe und andere Gänge für Senioren. Eine gute Sache?

Wenn das Virus dazu führt, dass in der Bevölkerung eine Solidaritätswelle entsteht, ist das zunächst natürlich sehr begrüssenswert. Ein Aber gibt es trotzdem: Es ist äusserst wichtig darauf zu achten, dass die Sicherheitsregeln eingehalten werden und man sich selbst und und die älteren Personen nicht zusätzlich gefährdet.

Helfen ja - aber mit Sicherheitsabstand?

Es gibt hier tatsächlich einen schwierigen Zielkonflikt. Es ist unerlässlich, vorsichtig und verantwortlich zu handeln. Aber je nachdem wie lange die Situation andauert, bedeutet das «Social Distancing» für ältere Menschen auch eine zusätzliche Belastung wegen möglicher Vereinsamung und sozialer Isolation.

Was tun also?

Wenn man beispielsweise Einkäufe abliefert, und sich nach dem Befinden des Nachbarn erkundigt, kann man beim Schwatz im Treppenhaus ja trotzdem zwei Meter Abstand einhalten und sich begrüssen, ohne Hände zu schütteln. Und sich vielleicht dafür dann zum regelmässigen Telefonieren verabreden.