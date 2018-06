Heruntergerissene Fahrleitung blockierte Busverkehr

In der Stadt Winterthur mussten am Freitagmorgen wegen einer heruntergerissenen Fahrleitung erneut Verkehrsbehinderungen in Kauf genommen werden. Nachdem bereits letzten Freitag ein derartiges Malheur den Hauptbahnhof lahm gelegt hatte, waren nun die Stadtbusse betroffen.

Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, hatte ein Baumaschinenfahrzeug kurz nach 10 Uhr an der Technikumstrasse, unmittelbar vor dem Hauptbahnhof eine Stadtbus-Oberleitung heruntergerissen. Dabei war ein vorbeifahrender Personenwagen beschädigt worden, verletzt wurde jedoch niemand.

Die Polizei musste für die Reparaturarbeiten die Technikumstrasse in Richtung Hauptbahnhof für sämtlichen Verkehr sperren. Die Sperrung dauerte bis zur Mittagszeit. Auch am Freitagnachmittag muss laut Stadtpolizei mit weiteren Sperrungen wegen Reparaturarbeiten gerechnet werden.

#Verkehrsmeldungen: bei Bauarbeiten in der Innenstadt ist die Oberleitung von #Stadtbus heruntergerissen worden. Wir müssen deshalb die #Technikumstrasse Richtung Hauptbahnhof für sämtlichen Verkehr sperren. Dauer voraussichtlich bis Mittag. ^wi pic.twitter.com/IoOaC0QsKy — Stapo Winterthur (@StapoWinterthur) 22. Juni 2018

Gemäss ZVV waren die Stadtbus-Linien 2, 3 und 4 von der Sperrung betroffen.

Buslinien 2, 3, 4 in Winterthur: Grössere Verspätungen möglich — ZVV-Contact (@zvv_contact) June 22, 2018

Die Stadtpolizei war mit einem grossen Aufgebot vor Ort, lenkte den Verkehr und leitete ihn wo nötig um. Die Fahrzeuge Richtung Zürich wurden bei der Kreuzung Technikumstrasse/Tösstalstrasse zur Breite hin umgeleitet.

In den sozialen Medien wurde die «Fahrleitungs-Problematik» in Winterthur rasch aufgenommen und diskutiert – und zwar nicht ohne eine Portion Spott.

In @StadtWinterthur ist offenbar Fahrleitungen runterreissen gerade im Trend ???? https://t.co/oWmfY0eqGM — Manuel Sahli (@ManuelSahli) June 22, 2018

(mst/mif)